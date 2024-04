HealthLab 2024 biedt kijkje in het hart van innovatie

Door middel van verschillende metingen en experimenten konden bezoekers hun gezondheid tijdens HealthLab 2024 in kaart brengen. Ze ontdekten wat fysieke inspanning met het hart doet en hadden de mogelijkheid hun bloeddruk te meten. Een bijzondere attractie was de VR-bril, waarmee bezoekers virtueel een kijkje konden nemen in het hart en zelfs een educatieve wandeling konden maken in een kloppend hart! Dankzij interactieve sessies leerden de bezoekers tijdens Healthlab 2024 meer over hun hartgezondheid, het meten van de bloeddruk, en het gebruik van een AED.



Er waren AED-demonstraties en praktijklessen in reanimatie, waarbij ook VR werd ingezet. Een groot deel van de bezoekers bestond uit kinderen en hun ouders of begeleiders, en het was vooral de jongere generatie die zich enthousiast stortte op de Philips AED. Zij waren heel nieuwsgierig naar dit apparaat en benieuwd waar ze dit apparaat zelf in de praktijk konden vinden. Luc Geurts, Senior Design Strategist van Philips: “Mensen konden ook zoeken op een interactieve kaart met alle AEDs in Eindhoven naar de locatie van de AED in hun buurt. Een van de kinderen wilde zelfs meteen op bezoek naar de lokale supermarkt om daar de AED te zoeken.”

Levensreddende vaardigheden

HealthLab 2024 richtte zich dit keer vooral op het vergroten van het bewustzijn over hartgezondheid en het belang van kennis over reanimatie. Met interactieve demonstraties, waaronder AED-gebruik en virtuele realiteit ervaringen, brachten Philips en de Hartstichting levensreddende vaardigheden op een toegankelijke manier over het voetlicht. Met VR, gemaakt op basis van CT-beelden, kregen bezoekers een uniek kijkje binnenin het menselijk hart. In de praktijk wordt VR al op diverse plekken ingezet om te ondersteuning te bieden bij hartoperaties.

Demonstraties reanimatie

Het belang van dit evenement strekte zich ook uit tot persoonlijke interacties, met Philips-medewerkers die graag hun tijd vrijmaakten om bezoekers te inspireren en te informeren. “In mijn werk kom ik niet vaak in direct contact met onze klanten of gebruikers. Het is inspirerend om te spreken met mensen die onze producten daadwerkelijk aanschaffen of gebruiken”, zegt Roy Creemers, Senior Software Architect. “Daarnaast ben ik trots op de producten die we ontwikkelen en zal ik ze waar mogelijk promoten.” Veel mensen weten alleen van televisie of internet wat ze moeten doen bij een reanimatie. Slechts een paar hebben daadwerkelijk een cursus gevolgd.”



Toch is dit kennis die levens kan redden, vooral omdat dagelijks meer dan 100 mensen overlijden aan hart- of vaatziekten, volgens de Hartstichting. Om hier verandering in te brengen, sloegen Philips en de Hartstichting de handen ineen tijdens het HealthLab-evenement. Samen zetten zij zich in om bezoekers van alle leeftijden op een interactieve en toegankelijke manier meer te leren over het hart en het cruciale belang van snel kunnen reanimeren. Interactie tijdens HealthLab

VR en AR tijdens Healthlab 2024

Liesbeth Bergmans, begeleider bij de VR- en AR-projecten, benadrukt hoe waardevol de interactie met bezoekers en hun persoonlijke verhalen is tijdens HealthLab. "Een moeder vertelde aan haar kinderen dat dit het probleem was dat hun opa vorige week had. Zij waren meteen geïnteresseerd en wilden meer weten. Het was ontroerend te zien dat ze probeerden te begrijpen wat er met hun opa was gebeurd." Ook was er een jongen van ongeveer tien jaar aanwezig, die alle hartkamers en medische termen kende vanwege zijn persoonlijke ervaringen met hartoperaties. Juist die menselijke verhalen maakten het event extra indrukwekkend.

Hart voor de zaak

De medewerkers, die tijdens het event de demonstraties begeleidden, vonden het HealthLab een uitgelezen kans om te zien hoe gebruikers reageren op de innovaties van Philips. “Het gaf veel energie. Door in het Philips Museum te zijn, als werknemer van Philips, gaan we de dialoog aan en vertellen we ons verhaal, we creëren de toekomst en het biedt de mogelijkheid voor het ontwerp en de techniek om zich te verbinden en hun verhalen te delen”, zegt Judith Peeten, Experience Director. “Het maakt me erg trots om voor Philips te werken en het was een unieke kans om met de gebruikers van onze oplossingen in contact te komen.”