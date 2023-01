Helpdesk digitale zorg gaat voor inclusie     

Merlijne Sonneveld, oprichter en directeur van de digitale helpdesk bijt het spits af op het congres op 30 januari 2022 van ICT&health. Plaats van handeling is het Afas Circustheater in Scheveningen waar de avond voor het congres nog de musical Aladdin speelde. Vandaag gaat het echter over de digitalisering in de zorg en de bijbehorende transformatie.

Digitale inclusie

Sonneveld is enthousiast op de potentie van al die digitale ontwikkelingen, maar wijst er vandaag expliciet op dat de menselijke kant niet mag worden vergeten. Het is weliswaar fijn dat het merendeel van de Nederlanders digitaal goed uit de voeten en internationaal zelfs koploper is. Toch zijn er nog steeds miljoenen mensen met digitale of computer problemen en die moeten natuurlijk wel worden geholpen.

Ongeveer 11% van de Nederlanders van 16 tot 65 jaar heeft geen of weinig ervaring met de computer. Onder Nederlanders van 55 jaar en ouder is dit zelfs zo’n 20%. Van de laaggeletterden in Nederland kan ruim 30% niet goed omgaan met een computer. Deze mensen kunnen onvoldoende zelfstandig digitaal informatie opzoeken en op veilige manier verwerken.

Lokale en regionale partijen

Merlijne Sonneveld wil deze groep mensen graag ondersteunen. ‘Onze stichting wil mensen helpen door naar ze te luisteren, door ze direct te helpen of door te verwijzen naar regionale of lokale partners. We willen expliciet geen puntoplossing zijn maar geloven in collectieve verantwoordelijkheid. Het gaat bij ons in de eerste plaats om de burger, die hoe dan ook online uit de voeten moet kunnen omdat er straks niet meer altijd directe zorg beschikbaar is.’

Digitale helpdesk groeit snel

De digitale helpdesk gelooft er in dat inclusie mogelijk is door positief te investeren in personen en echt te luisteren. Anderen geloven ook in die missie want de helpdesk groeit snel. Inmiddels doen er bijvoorbeeld meer dan twintig organisaties mee van ziekenhuizen tot en met ggz. Al die organisaties krijgen bij de stichting een eigen landingspagina op de nieuwe website die in februari 2023 de lucht in gaat. De bevlogen oprichter van dit bijzondere initiatief tot inclusie wijst er tot slot op dat niet alleen mensen die minder digivaardig zijn problemen kunnen hebben met e-Health toepassingen.

Stressmomenten

Stressmomenten in het leven kunnen ook zorgen voor ongemak bij het digitaal actief zijn. Het lukt dan bijvoorbeeld niet meer goed om een DigiD aan te vragen of om een app op de juiste wijze te gebruiken. Mensen die tijdelijk ontregeld zijn door een stresssituatie kunnen vaak digitale ondersteuning goed gebruiken en zij kunnen ook altijd terecht met hun vragen bij de digitale zorg helpdesk. ‘We helpen mensen op meerdere manieren, want er bestaat niet één patiënt, iedereen heeft zijn eigen vragen en eigen stressmomenten. Uiteindelijk gaat het er om mensen vanuit een collectieve verantwoordelijkheid randvoorwaarden te bieden om met e-Health om te gaan.’