Hoe de waarde van de metaverse te grijpen

De term metaverse komt uit de sciencefictionroman Snow Crash uit 1992 en bestaat uit de woorden meta en universum (universe). Het boek beschrijft een futuristische wereld waarin mensen programmeerbare avatars worden. Ze leven in een driedimensionale virtuele ruimte, een metafoor voor de echte wereld.

Toen Facebook werd omgedoopt tot Meta, begon iedereen te praten over de metaverse die het bedrijf probeert op te bouwen, met tot nu toe middelmatige resultaten ondanks een investering van 15 miljard dollar alleen al in 2021. Hoe de metaverse zou moeten zijn en eruit zou moeten zien, liet Facebook aan de verbeelding over.

Eigenschappen Metaverse

In plaats van nog een andere definitie van de metaverse te creëren, nam de Universiteit van Saint-Gallen in Zwitserland contact op met experts uit verschillende vakgebieden om hen te vragen naar de eigenschappen van de metaverse. De respondenten waren het erover eens dat de metaverse is: virtueel, interactief, sociaal, meeslepend, gedecentraliseerd, interoperabel, uitbreidbaar, open, gemengd en live.

Deelnemers aan de discussie waren: Shalini Trefzer (data- en AI-specialist bij Microsoft, dr. Nicoletta Iacobacci (professor aan de Webster University in Genève en Jinan University, Guangzhou, China), dr. Quy Vo-Reinhard (medeoprichter, Chief Data Officer en Directeur bij dHealth Foundation), Denise Silber (mede-oprichter van VRforHealth, oprichter van Basil Strategies).

Metaverse versus Web 3.0

“De metaverse is niet web3.0, maar de output van web3.0. Beschouw web3.0 dus als het web met gedecentraliseerde applicaties”, legt Shalini Trefzer, uit. Web3.0 wordt gekenmerkt door onderlinge verbondenheid, alomtegenwoordigheid, betrouwbaarheid en toestemmingsloosheid; het wordt mogelijk gemaakt door AI-technologie, 3D-graphics, blockchain en toenemende rekenkracht.

Web3.0 is gericht op de vraag: “Wie zal het internet regeren en besturen?” terwijl de metaverse zich concentreert op hoe gebruikers de op internet gebaseerde virtuele wereld gebruiken en met elkaar omgaan.

Onderdompelen in nieuwe realiteit

“We gaan van een wereld die plat is en in 2D bekeken wordt naar een interactieve wereld in 3D. We zullen dus geen waarnemers meer zijn, maar ons onderdompelen in deze nieuwe realiteit.” Denise Silber, mede-oprichter van VRforHealth en Basil Strategies, gelooft dat de metaverse een rol gaat spelen in de gezondheidszorg. Het is slechts een kwestie van tijd en vergt het wegnemen van barrières zoals toegang tot technologie, ontbrekende interoperabiliteit en onvoldoende rekenkracht.

Momenteel beleven we het pre-tijdperk van de metaverse: Virtual Reality (VR) helpt bijvoorbeeld zorgprofessionals om te trainen voor een operatie of om te gaan met lastige patiënten. Er zijn ook VR-toepassingen voor therapeutische doeleinden. De meeste vooruitgang wordt geboekt voor pijn, angst en fysieke therapieën.

Tijdens exposure-therapieën voor arachnofobie hoeven de patiënten bijvoorbeeld niet het beeld van een harige spin in hun hoofd op te roepen om angst op te wekken. In plaats daarvan hoeven ze alleen maar de bril op te zetten om zich onder te dompelen in het trainingsveld. Dit zijn niet zomaar games – ook al is VR geworteld in gaming – maar tools waarvan de effectiviteit en klinische voordelen zijn aangetoond in studies. Er wordt al overwogen om sommige VR-toepassingen te classificeren als digitale therapieën, zodat artsen ze kunnen voorschrijven.

Vervagende grenzen

“Wat is de toekomst die we de nieuwe generatie zullen brengen? Zullen ze in de wereld van baanbrekende technologieën weten wat het betekent om mens te zijn als de grens tussen echt en onecht vervaagt?” vroeg Dr. Nicoletta Iacobacci, Professor aan de Webster Universiteit van Genève en de Universiteit van Jinan (Guangzhou, China) zich af.

“Technologie is nooit neutraal, en de metaverse is een van de meest ingrijpende innovaties die de manier waarop we leven, met elkaar omgaan, dingen ervaren en onze sociale leven leven, zal veranderen. leeft. We kennen de gevolgen op de lange termijn nog steeds niet. Zal onze samenleving – zoals we die kennen – uit elkaar vallen? Hoe zal ons gedrag veranderen? Moeten we nieuwe regels stellen voor sociale interactie?”

Iacobacci is het ermee eens dat het fantastisch is om een ‘vergroot mens’ te zijn, om de barrières te doorbreken die in de echte wereld bestaan, en om overal te zijn waar we willen zijn. Maar de cruciale vraag is: waarvoor? Zal het ons gelukkiger of rijker maken? Of zal deze nieuwe wereld een last zijn en ons neerslachtig maken tot eenzaamheid en geestelijke gezondheidsproblemen? We moeten nog onderzoeken hoe het menselijk brein zal reageren op al deze prikkels in de metaverse.

Digitale tweeling

Weet u precies welke gegevens – van uw smartphone of wearable – worden gebruikt of verkocht aan derden? Heb je er controle over? De meesten van ons zullen ‘nee’ antwoorden. Dus stel je nu voor dat het geen apart apparaat is dat de gegevens genereert, maar je hele digitale tweeling in de metaverse: uw winkelkeuzes, uw gedrag tijdens het autorijden, de plaatsen die u bezoekt, et cetera.

Voordat we diep in deze gloednieuwe wereld duiken, moeten we de belangrijkste pijnpunten in de gezondheidszorg van vandaag onder de loep nemen: privacy, gegevenssilo’s, gebrek aan interoperabiliteit en geen motivatie voor burgers om de gegevens te delen.

Blockchain

Volgens Dr. Quy Vo-Reinhard, mede-oprichter en directeur van dHealth Foundation (DAO), zou de sleutel voor een metaverse die veilig en transparant is, een Web3.0 op basis van blockchain zijn.

“In web3-gestuurde gezondheidszorg kunnen op blockchain gebaseerde tokens worden gebruikt om het delen van gegevens en diensten voor gemeenschappen te stimuleren, terwijl het eigendom van gegevens in handen blijft van een individu. We hebben een oplossing nodig om ervoor te zorgen dat mensen kunnen bepalen wie toegang heeft tot hun gegevens (en waarom) om volledige controle te hebben over hun digitale tweeling. Met Web3 kunnen ze het gebruik van hun gezondheidsgegevens traceren en volgen”, aldus Vo-Reinhard.

Een digital twin is een datacluster die onze echte persoon weerspiegelt. Stel je nu voor dat de gegevens waaruit je avatar bestaat, behoren tot één bedrijf. Door één provider aan te vallen, kunnen hackers honderdduizenden of zelfs miljoenen medische dossiers en andere gevoelige gegevens in handen krijgen.

Vo-Reinhard is ervan overtuigd dat alleen blockchain dergelijke datalekken kan voorkomen. “Het is in ons belang om de macht van gecentraliseerde en monopolistische technologieplatforms zoals Google, Apple en Facebook terug te brengen naar de internetgemeenschap”, benadrukt Vo-Reinhard. De uitdaging is niet om een platform te bouwen, maar om het pad van de patiënt in de digitale wereld te heroverwegen, de toekomst van de gezondheidszorg te ontwerpen en deze vervolgens te bedekken met ondersteunende technologie.

Beperkte virtuele wereld

Begin 2000 waren mensen gefascineerd door Second Life – een multimediaplatform waarmee mensen een avatar voor zichzelf kunnen maken en met andere gebruikers kunnen communiceren. Maar de daadwerkelijke versnelling kwam met smartphones en goedkope VR-brillen. Mensen over de hele wereld gebruiken VR-headsets om door de ruimte te reizen en teleporteren naar fascinerende plekken om hun pijn, ziekte of handicap te vergeten. Al deze ervaringen vinden echter nog steeds plaats in een aparte, zeer beperkte virtuele wereld.

Technologie en infrastructuur zijn de gemakkelijkste dingen bij de massale acceptatie van de metaverse. Interoperabiliteit, eerlijke toegang tot deze innovatie en gebruiksvriendelijkheid zijn echter moeilijker te realiseren. Bovendien is het meest uitdagende, maar tegelijkertijd belangrijkste punt, ervoor te zorgen dat privacy en gegevensveiligheid als mensenrechten worden gerespecteerd in een complexe virtuele wereld.

We moeten de technologie zorgvuldig benaderen om ervoor te zorgen dat de voordelen opwegen tegen de risico’s. Het omvat het versterken van digitale en VR-geletterdheid in samenlevingen en het opleiden van nieuwe generaties in het navigeren door de nieuwe wereld. Als we de metaverse niet beginnen vorm te geven, zal het ons leven vormgeven. Het betekent: big tech zal de wereld vormen waarin we worden ondergedompeld – dat is het grootste gevaar.

