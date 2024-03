Hoe zorgtechnologie je daadwerkelijk vooruit helpt

KPN Health gaat tijdens het evenement op 14-16 mei onder meer in op hoe zorgorganisaties veilig en verantwoord kunnen innoveren met zorgtechnologie, en platforms zoals KPN Health Exchange. Hiermee krijgen zorgprofessionals de beste ondersteuning om veilig en eenvoudig data te delen, zodat zij de best passende zorg kunnen bieden.

Van Kemenade: “KPN Health Exchange is een infrastructuur waarmee je niet alleen veilig data kunt delen en gebruiken, maar je ook toegang geeft tot relevante zorgapps en -toepassingen. Ook spreken we over hoe de digitale werkplek zorgondernemerschap mogelijk maakt voor professionals van zorgorganisatie Proteion (Noord- en Midden-Limburg), en is er een sessie van KPN Health en Omring over samen optrekken met innovatie.”

Aandacht voor wetgeving

Tijdens de diverse zijsessies en op de KPN Health-stand kunnen bezoekers volgens Van Kemenade zien met welke partners KPN Health samenwerken en wat zij daar zelf aan kunnen hebben. Maar behalve voor innovaties, is er ook alle aandacht voor nationale wetgeving, en voor aansluiting op nationale initiatieven als Cumuluz en Mitz.

“Met KPN Health Exchange zorgen we ervoor dat je aan belangrijke thema’s uit het Integraal zorgakkoord (IZA) kunt voldoen”, stelt Van Kemenade. “Op onze stand nemen we je graag mee in die thema’s. Zo ontdek je hoe KPN Health Exchange precies werkt. Van de praktische toepassing van KPN Health Exchange voor de zorgverlening tot bestuurlijke of technische vraagstukken rond veilig data gebruiken en delen: je kunt met al je vragen bij ons op de stand terecht. Of woon één van onze sessies bij.”

Meerwaarde zorgtechnologie

Hoe voorziet KPN Health dat de zorg er over vijf jaar uit zal zien als gevolg van de digitalisering? AI is dan geen hype meer, verwacht Van Kemenade, maar helemaal ingebed in de zorgprocessen. Net als nieuwe technologie zoals slimme medische apparaten, cloudapplicaties, toepassingen voor zorg op afstand en data gedreven werken die hun meerwaarde in de zorg al lang en breed bewezen hebben.

“Deze nieuwe technologieën maken de zorg beter, veiliger en efficiënter. Dit is belangrijk vanwege de vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel. Maar we zien ook uitdagingen die de komende vijf jaar een impact gaan hebben op de zorg. Bijvoorbeeld een gebrek aan medewerkers met de juiste technische kennis en vaardigheden. Dat data versnipperd raakt en op losse eilandjes belandt. Dat je ICT-infrastructuur niet voldoende beschermd en beveiligd is. En dat medewerkers hun digitale werkplek niet voldoende benutten om makkelijker en efficiënter te werken.”

Enkele belangrijke trends in dit kader zijn:

Digitale infrastructuur voor veilige data-beschikbaarheid

Het wordt steeds duidelijker dat een snelle en veilige uitwisseling van patiënt- en cliëntdata onmisbaar is voor efficiënte zorgverlening. Hiervoor is KPN Health Exchange ontwikkeld, een nieuwe infrastructuur die zorgdata veilig en naadloos deelt binnen de Nederlandse grenzen, terwijl het gebruik van internationale zorgtoepassingen mogelijk blijft. Waarmee elke zorgorganisatie volledige controle houdt over haar eigen data. Uiteraard conform (inter)nationale standaarden: zoals ook Mitz en Cumuluz.

Toenemende rol van AI

Kunstmatige intelligentie staat op het punt een centrale rol te gaan spelen in de zorg. Door AI kunnen we bijvoorbeeld medische beelden sneller interpreteren, maar vooral ook administratielast verlichten, en zorgprofessionals ondersteunen in complexe besluitvorming. Een baanbrekend voorbeeld hiervan is Microsoft CoPilot, een AI-assistent die zorgverleners helpt bij dagelijkse taken zoals het opstellen van documenten en presentaties.

Voorbereiding op NIS2

De introductie van NIS2 brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor zorginstellingen met betrekking tot cybersecurity en gegevensbescherming. Het is van vitaal belang dat organisaties zich nu al voorbereiden op deze nieuwe richtlijnen om de continuïteit en veiligheid van essentiële zorgdiensten te waarborgen.

Ketenregie met zorgdomotica

De groeiende inzet van zorgtechnologieën, zoals zorgdomotica en ehealth sensors, benadrukt het belang van effectief ketenbeheer en coördinatie. Het is essentieel dat we altijd op technologie kunnen vertrouwen. Maar ook om de enorme hoeveelheid data die door deze technologieën wordt gegenereerd op een geïntegreerde en veilige manier te beheren, om zo maximale waarde te halen uit de zorgverlening.

Zorgtechnologie slim gebruiken

“Al met al staat de zorg voor een toekomst waarin digitale innovatie centraal staat”, concludeert Van Kemenade. “Door vanuit vertrouwen slim gebruik te maken van nieuwe zorgtechnologie en andere technologieën kunnen we de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van zorgverlening verbeteren en de zorg vooruit helpen.”