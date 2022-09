Hoeksche Waard geeft ‘medische vertaalapp’ aan vluchtelingen

Voor mensen uit het buitenland kan het lastig zijn om zich verstaanbaar te maken als er onverhoopt een medisch probleem ontstaat. Een tolk is niet altijd meteen beschikbaar en ook het Engels is natuurlijk niet iedereen machtig. Het is dan handig dat er vertaalapparaatjes of apps zijn die effectief kunnen vertalen wat er gezegd wordt. In Tilburg konden vluchtelingen al sinds 1 augustus 2022 hun medische vragen via de vertaalapp stellen en nu kan dat dus ook in Hoeksche Waard. Het gaat concreet om de Medicoo, dit is een app voor medische zorgvragen met een automatische vertaalfunctie in de app. Zodat zowel vluchtelingen als het medisch team in hun eigen taal met elkaar kunnen communiceren.

130 vluchtelingen in Piershil

Het medisch team van medicinfo, de ontwikkelaar van de betreffende app, bestaat uit verpleegkundigen en huisartsen. Zij geven via de chatfunctie van de app medische adviezen die dus, net als de vragen van de patiënt, automatisch worden vertaald. Op die manier ontstaat er minder druk op de lokale huisartsen.

In de Hoeksche Waard is een opvanglocatie in Piershil met plusminus 130 mensen die er tijdelijk verblijven. Omdat ook zij behoefte hebben aan huisartsenzorg heeft de gemeente met de GHOR (onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) en de zorggroep, besloten om Medicoo van medicinfo aan te bieden. Zo kan snel de juiste zorg in de eigen taal worden geboden. Tamara Schiedon, accounthouder huisartsen voor de GHOR ZHZ zegt op de website van medicinfo: “Met de inzet van deze app kunnen we echt wat druk op de huisartsenzorg verminderen. We hopen dat de opgevangen vluchtelingen in Piershil de app volop gaan gebruiken!”

Medico app breed ingezet

Het inzetten van apps of vertaalapparaten gebeurt in de zorgsector op steeds meer plekken. Twee recente voorbeelden zijn, naast het gebruik van de genoemde Medicoo app, onder meer de inzet van VASCO-translators en de vertaalapp van ZNA en Global Talk, een internationale organisatie van 1.600 tolken. VASCO-translators worden sinds kort bijvoorbeeld ingezet op de SEH van Bravis. Met deze speciale vertaaltoestellen kunnen anderstaligen zoals mensen met een migratieachtergrond of toeristen op eenvoudige wijze communiceren. De vertaling verloopt zo prettiger voor verpleegkundigen en patiënten en de privacy blijft gewaarborgd omdat familieleden de vertaalslag niet hoeven te maken.