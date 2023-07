Huidige werkstromen in de gezondheidszorg zullen ons in de toekomst shockeren

Wat moet er, gezien de manier waarop ziekenhuizen nu werken, dringend veranderen?

Ten eerste moeten we veel meer datagedreven gaan werken en inzetten op automatisering. Ik zou beginnen met het opnieuw uitvinden van de patiëntenstroom, een van de grootste uitdagingen in ziekenhuizen. We proberen ziekenhuizen zo goed mogelijk te managen, maar we missen veel kansen die je in andere industrieën, die veel efficiënter werken dan de gezondheidszorg, wél ziet. We moeten ernaar streven om elektronische data van alles wat erin een ziekenhuis gebeurt vast te leggen en geavanceerde analysetools te gebruiken, ook tools die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, en workflows automatiseren. Dit alles is nodig zodat het ziekenhuis veel efficiënter wordt en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid aanzienlijk verbeteren.

Om workflows te stroomlijnen, hebben ziekenhuizen een commandocentrum nodig – een centrale locatie voor procesbeheer. Dat kan ook een virtueel commandocentrum zijn. Belangrijk is dat het over data en analytische hulpmiddelen beschikt om alle klinische, operationele en administratieve besluitvorming te verbeteren. Dit zou leiden tot substantiële kostenbesparingen en verbetering van de kwaliteit, patiëntveiligheid en patiëntervaring.

“Bij Sheba hebben we al hybride afdelingen waar sommige bedden virtueel zijn” – Prof. Eyal Zimlichman

Maar het ziekenhuis van de toekomst heeft ook een cultuuromslag nodig, want het ziekenhuisbedrijf en de zorgsector zijn heel conventioneel. Het is niet eenvoudig om het gedrag van artsen te veranderen, zelfs als je een analyse presenteert die aantoont dat de huidige workflows opnieuw moeten worden ontwikkeld. Culturele transformatie is een kritieke mijlpaal die de gezondheidszorg moet passeren.

En tot slot, zoals we allemaal hebben gezien tijdens de coronacrisis, moeten we een virtuele vorm van klinische zorg creëren. Zorg moet de komende jaren hybride zijn, virtueel – thuis – en op een fysieke locatie zoals een ziekenhuis of een kliniek. De toekomst van de gezondheidszorg heeft geen vast adres meer. Medische- en zorgdiensten zullen overal worden verleend: thuis, op het werk en in een kliniek.

Maar eerst moeten we de grens bepalen tussen online en on-site zorg, toch?

Ja. Ik weet zeker dat chronische zorg, revalidatie en postacute zorg binnenkort vooral hybride zullen zijn. Uiteraard wordt acute zorg altijd ter plaatse, in een kliniek of door mobiele teams bij patiënten thuis verleend. Bij Sheba hebben we al hybride afdelingen waar een deel van de bedden virtueel zijn. Een patiënt kan in het ziekenhuis worden opgenomen – als zijn toestand dit vereist – of thuis door ons zorgpersoneel op afstand met behulp van virtuele middelen behandeld en gemonitord worden. Dit hybride model gaat zich over de volgende jaren verder verspreiden en uitbreiden.

Hoewel deze visie veelbelovend klinkt, vraagt de door u beschreven verschuiving ook om een transformatie in de zorg en van het vergoedingenstelsel.

Het vergoedingenstelsel en het zorgbeleid zullen zich moeten aanpassen. Dit is onvermijdelijk als we het belang van de patiënt serieus willen nemen. En we weten dat patiënten liever thuis blijven dan naar het ziekenhuis gaan. We kunnen er niet meer omheen; patiëntgerichtheid gaat over het leveren van zorg waar en hoe een patiënt dat wil.

Sheba Medical Center heeft het ARC opgericht – The Centre for Digital Innovation. Is dit een middel om door digitale transformatie te navigeren?

Met 140 partners uit bijna 30 verschillende landen is ARC een versneller van verandering geworden! Wat begon bij Sheba is nu uitgegroeid tot een wereldwijd platform waar verschillende belanghebbenden hun visie kunnen delen over hoe de toekomst van gezondheid eruit zou moeten zien.

Onlangs heeft ARC een contract gesloten met Deloitte om onze inspanningen voor de implementatie van het ARC-model in zorginstellingen wereldwijd aanzienlijk op te schalen. Met de consultancy kracht van Deloitte, het wereldwijde bereik en de visie en methodologieën van ARC, geloven we dat ARC een agent van wereldwijde verandering zal worden, die uiteindelijk miljoenen zal beïnvloeden.

ARC is gebouwd om innovatie te benutten, te bewijzen dat het werkt en vervolgens ook de grootschalige implementatie uit te voeren. Niet alleen in één ziekenhuis, zoals ons Sheba Medical Center, maar als een samenwerking tussen ziekenhuizen over de hele wereld. Een van de doelen is om innovatieve technologiebedrijven te betrekken bij de bouw van het toekomstige commandocentrum. We experimenteren en zoeken naar oplossingen om ons te helpen het ziekenhuis beter te beheren, door gegevens te gebruiken om operaties om te zetten van intuïtief naar evidence-based.

Het gaat om een ecosysteem van gelijkgestemde organisaties die de gezondheidszorg willen transformeren en die transformatie willen benutten. Het is geen hobby of iets dat we doen omdat we niets anders belangrijks aan de hand hebben. We kunnen de zorg gewoon niet blijven uitvoeren zoals we dat al jaren doen. Anders dreigen onze gezondheidsstelsels in te storten.

ARC – Innovation By Sheba Medical Center – versnelt innovatie en herontwerpt de gezondheidszorg door samen te werken met partners om de zorgverlening te transformeren en de patiëntenzorg te verbeteren.

ARC is ook een ecosysteem van digital health startups. Implementeert Sheba Medical Center de oplossingen die zijn ontwikkeld door innovatieve bedrijven?

Nieuwe oplossingen groeien uit kennis, samenwerking en passie. ARC is een laboratorium voor ideeën waar startups hun oplossingen kunnen ontwikkelen en testen. Zo eenvoudig is het: als de oplossing werkt en kosteneffectief is, dan implementeren we deze op grote schaal.

Het bouwen aan voldoende capaciteit om samen te werken met startups die werken aan geavanceerde technologieën kan een game-changer zijn voor elke zorginstelling. Zo zorg je ervoor dat innovaties aansluiten bij lokale verwachtingen en knelpunten in de zorg. Bij Sheba ontwikkelen we nationaal nieuwe oplossingen, maar zoeken we internationaal naar inspiratie. Zo zijn we onlangs een samenwerking aangegaan met General Catalyst, een in de VS gevestigde venture capitalist. Deze samenwerking geeft ons een extra impuls op weg naar proactieve, preventieve en kosteneffectieve gezondheidszorg.

Als je digitale transformatie wilt leiden, moet je kunnen werken met innovatie van buitenaf. Open innovatie noemen we dat. Nu staan we voor een volkomen nieuwe innovatie: grote taalmodellen. Zullen ze ook gevolgen hebben voor de gezondheidszorg?

LLM’s zullen een cruciale impact hebben op de gezondheidszorg. Een van de dingen die we gaan zien, is het vermogen van generatieve AI om veel van de repetitieve taken weg te nemen die tegenwoordig door artsen of verpleegkundigen worden uitgevoerd. Door het groeiende personeelstekort, wat een wereldwijd probleem is, wordt de komst van dit soort veranderingen steeds urgenter.

Aan de andere kant zal generatieve AI volledig nieuwe oplossingen voor patiënten bieden, waardoor ze zorggerelateerde kennis kunnen zoeken en vinden. Daardoor wordt de toegankelijkheid van zorg verbeterd, waar en wanneer dat nodig is. De eerste toepassingen van gen-AI worden al getest in klinische omgevingen en we zijn allemaal enthousiast over deze nieuwe technologie.

Stel je voor dat het 2028 is. Hoe ziet de patiëntreis in het ziekenhuis eruit?

Het grootste deel van de reis zal niet plaatsvinden in een ziekenhuis, tenzij er een operatie of een fysieke medische ingreep uitgevoerd moet worden. Buiten die situaties zullen we in 2028 de meeste zorg virtueel vanuit huis of onze dagelijkse omgeving ontvangen. En zelfs als we naar het ziekenhuis moeten, zal de algehele ervaring behoorlijk anders zijn, omdat ziekenhuizen de patiëntenstroom beter zullen beheren. Veel processen zullen geautomatiseerd en goed gepland zijn: patiënten hoeven niet in de wachtkamers te wachten of van de ene kamer naar de andere te lopen voor labonderzoeken.

De meeste vitale functies worden onderweg verzameld en continu door AI geanalyseerd. Artsen zullen er zijn voor patiënten, niet om papierwerk te doen. Het bezoek aan een ziekenhuis zal slechts een van de zorgfasen zijn die goed zijn afgestemd op het gehele patiëntentraject, inclusief monitoring na de procedure en door de patiënt gerapporteerde resultaten om de zorg continu aan te passen aan wat er met de patiënten gebeurt.

Maar zo’n toekomst moet strategisch worden georkestreerd – het zal niet vanzelf of bij toeval gebeuren.

