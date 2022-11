ICT-storing treft Utrechtse St Antonius ziekenhuis

‘Zo zijn onze spoedeisende hulpposten in Nieuwegein en Utrecht tot nader order dicht”, stelt het ziekenhuis op zijn website. ‘Poliklinieken en operaties zijn in elk geval tot 13.00 uur opgeschort. Patiënten worden hierover telefonisch ingelicht.’ Ook de telefonische bereikbaarheid is door de storing beperkt.

Groeiende impact

Computer- of ICT-storingen komen regelmatig voor bij ziekenhuizen en de impact ervan groeit mee met de digitalisering van zorg- en backoffice processen. In januari van dit jaar lag het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk een dag plat en moesten operaties worden uitgesteld. Door een stroomstoring lagen de servers van het ziekenhuis eruit, waardoor de patiëntendossiers niet in te zien waren.

Op 8 april kampte Isala met een kortdurende ICT-storing. En meer recent, op 8 september, was er een fikse storing in Maastricht UMC+ die het ziekenhuis ’s morgens en ’s middags vrijwel helemaal platlegde.

Meer doen tegen storing

Ziekenhuizen kunnen echter meer doen om de impact van een ICT-storing op patiënten te verkleinen dan nu het geval is. Ook kunnen ze meer doen aan preventie van ICT-storingen. Die harde conclusie trok de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) afgelopen september vragen aan 14 ziekenhuizen waar een grote ICT-storing is geweest.

De IGJ heeft alle ziekenhuizen opgedragen om uiterlijk volgend jaar te voldoen aan wettelijke normen voor informatiebeveiliging, omdat nog lang niet alle ziekenhuizen aan die norm voldoen. Naast deze harde eis geeft IGJ aanbevelingen om de gevolgen van ICT-storingen te minimaliseren.

Gevaren verdergaande digitalisering

Onder meer de Onderzoeksraad voor de Veiligheid waarschuwde al eerder voor de gevaren van steeds verdergaande digitalisering in de zorg. De OVV concludeerde in 2020 in het rapport ‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen’ dat de risico’s van ICT-afhankelijkheid beter in beeld gebracht moeten worden. Daarnaast deed zij een vijftal aanbevelingen om onveilige situaties, zoals het stellen van een onjuiste diagnose door onvolledige informatie, te voorkomen.