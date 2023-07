Ikazia kiest op álle poliklinieken voor BeterDichtbij-app

Bij het Ikazia ziekenhuis wordt de communicatie tussen alle poli’s en patiënten al sinds een tijdje volledig digitaal verzorgd. Vanaf eind juni wordt nu ook alle patiënten die op de poli komen standaard de BeterDichtbij-app aangeboden. Voordat de poli’s van Ikazia startten met digitaal communiceren met patiënten, werd voor elke afspraak, ook als deze aangepast of verzet werd, een brief verstuurd. In de praktijk bleken patiënten die brieven nog wel eens kwijt te raken, waardoor deze opnieuw verzonden moest worden. Dat kostte veel papier, tijd en geld.

Laagdrempelig digitaal contact

En dat is nu niet langer nodig, want álle patiënten van het Ikazia Ziekenhuis kunnen sinds kort gemakkelijk digitaal contact opnemen met hun arts of zorgverlener op de poli via de BeterDichtbij-app. “Contact maken via deze app is heel laagdrempelig. Dat horen en zien we nu al terug van onze patiënten. Tegelijkertijd geeft het zorgverleners meer grip op hun tijd,” vertelt Liesbeth ten Velde, manager poliklinieken in Ikazia.

Sander Bijl, operationeel directeur van BeterDichtbij, is onder de indruk van het feit dat het ziekenhuis nu aan alle patiënten op de poli’s de app automatisch aanbiedt. “Het ziekenhuis heeft een grote slagkracht laten zien door de app voor alle patiënten op de poliklinieken aan te bieden. Het is een intensief traject om alle processen zo zorgvuldig en duurzaam aan te passen, samen met zorgverleners en dat heeft het Ikazia Ziekenhuis knap gedaan.”

Patiënten enthousiast over BeterDichtbij

De patiënten van het Ikazia Ziekenhuis zijn, net als de zorgverleners, enthousiast over BeterDichtbij. Na een uitnodiging van de arts of verpleegkundige, besluit 60 tot 70 procent van de patiënten de app te gebruiken. Liesbeth ten Velde licht toe: “Patiënten kunnen via de app met hun zorgverlener in contact komen, zonder te bellen voor een afspraak of naar het ziekenhuis te gaan. Het digitaal contact is daarmee een vervanging voor het bellen naar de poli. We zien al dat consulten soms verplaatst of zelfs geannuleerd kunnen worden, omdat digitaal al genoeg gecommuniceerd. Zo kunnen patiënten en zorgverleners samen de zorg nog beter afstemmen op wat echt nodig is.”

BeterDichtbij wordt als landelijk communicatieplatform momenteel door meer dan 45 ziekenhuizen en zorgorganisaties ingezet. Steeds meer ziekenhuizen kiezen voor brede inzet van digitaal contact, zoals recent ook Franciscus Gasthuis en Vlietland (Rotterdam en Schiedam), Zaans Medisch Centrum (Zaandam) en het Diakonessenhuis (Utrecht). Ook de thuiszorg en revalidatiecentra zetten BeterDichtbij op steeds meer plekken in.