Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof

Vloeibare zuurstof

Het Ikazia Ziekenhuis maakt gebruik van vloeibare zuurstof die bij -183° C wordt getransporteerd en opgeslagen, wat een efficiëntere logistiek mogelijk maakt in vergelijking met gasvormige zuurstof. Op het ziekenhuisterrein worden twee grote tanks gebruikt om de vloeibare zuurstof in op te slaan. Vervolgens wordt deze omgezet naar het ademvriendelijke gas dat jaarlijks goed is voor maar liefst 78 miljoen liter.

Matthijs de Vroed, aanjager Duurzaamheid in Ikazia, benadrukt het belang van deze stap: “Deze reductie van onze uitstoot betekent jaarlijks een vermindering van 16.000 kg CO₂. Daarnaast werkt Air Liquide de komende jaren aan het volledig elektrificeren van zijn vrachtwagens, waardoor we onze ecologische voetafdruk nog verder kunnen verkleinen.”

De beslissing om over te stappen naar het vloeibare zuurstof is in lijn met de bredere duurzaamheidsvisie van Ikazia. Matthijs de Vroed benadrukt dat ze een positieve bijdrage willen leveren aan de gezondheid van de patiënten, medewerkers en de omgeving door de impact op klimaat en milieu te minimaliseren. Dat heeft een positieve invloed op de gezondheid. In de komende jaren wil het Ikazia Ziekenhuis de CO₂ -uitstoot verder verminderen en bijdragen aan een circulaire economie.

Duurzaam op Europees niveau

Parallel aan het Integraal Zorgakkoord IZA) en de Green Deal 3.0 voor de zorg, is ook op Europees niveau werk gemaakt van de verplichting voor organisaties om aan de slag te gaan met duurzaamheid. De zorgsector – verantwoordelijk voor zeven procent van alle CO2-uitstoot in Nederland – heeft een belangrijke taak om te verduurzamen.

In het Integraal Zorgakkoord zijn over duurzaamheid afspraken gemaakt en daarnaast is er de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan duurzame zorg’. Verder heeft de Europese Unie in november 2022 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Hoewel de verplichtingen voor zorginstellingen op dit gebied (nog) niet zo ver gaan als voor bedrijven, krijgen ze ongetwijfeld te maken met deze Europese sturing. Onder meer banken en zorgverzekeraars gaan zorgorganisaties waarschijnlijk sterker bevragen op milieuaspecten. Daarom is het volgens Deloitte belangrijk om samen te werken en hen proactief van de juiste antwoorden te voorzien. Hiervoor heeft Deloitte ook een ESG-routekaart ontwikkeld.