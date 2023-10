Ziekenhuis van de toekomst Rijnstate Elst geopend

Met een openingsshow door illusionist Victor Mids werd Rijnstate Elst op 28 september officieel geopend. Het was niet alleen een viering omtrent het realiseren van dit ziekenhuis van de toekomst, maar ook een erkenning voor alle medewerkers en betrokkenen die in slechts twee jaar tijd dit grootscheepse project wisten te realiseren.

Waterstof

Rijnstate Elst is nu een klimaatneutraal ziekenhuis dat volledig gericht is op de gemeenschap. Met een CO2-reductie van maar liefst 55 procent ten opzichte van 2015 aan het einde van 2022, heeft het ziekenhuis bewezen toegewijd te zijn aan het verminderen van zijn ecologische voetafdruk. Het nieuwe Rijnstate ziekenhuis is ontworpen met het oog op minimale CO2-uitstoot en maakt gebruik van 2.300 vierkante meter aan zonnepanelen om waterstof te produceren uit water. Dit initiatief zal resulteren in een vermindering van 1,1 miljoen kilogram CO2-uitstoot, een prestatie die van groot belang is voor de gezondheidszorgsector en het milieu.

Ziekenhuis van de toekomst

Een ander essentieel thema in dit ziekenhuis van de toekomst is digitalisering en virtuele zorg. Het ziekenhuis heeft digitale innovatie geïntegreerd in nieuwe zorgtrajecten en zet zich onder meer in voor de ontwikkeling van digitale poliklinieken van de toekomst. Wim van Harten, voorzitter van de Raad van Bestuur, benadrukt het belang van grootschalige samenwerking tussen ziekenhuizen om kosteneffectieve digitalisering te bereiken. Hij pleit daarom ook al langer voor financiële ondersteuning vanuit de ‘Transformatiegelden medische zorg’ om deze ontwikkeling gericht te kunnen stimuleren.

De mate van digitalisering ligt in het ziekenhuis in elst op een hoog niveau (foto: rijnstate).

Lokale en regionale zorg

Het Rijnstate ziekenhuis heeft naast milieu en digitalisering ook veel aandacht voor het toegankelijk houden van lokale en regionale zorg. Tijdens talkshows geleid door Marcel Levi en Hans van Santen werd de discussie gevoerd over hoe de zorg in de regio vorm moet krijgen en hoe zorgpartners hierin kunnen samenwerken. Deze gesprekken worden binnenkort als podcast-afleveringen beschikbaar gesteld via de kanalen van Rijnstate.

In Elst is de hoofdvestiging voor dermatologie, oogheelkunde, pijnbehandeling en Vitalys gevestigd. Hier worden digitalisering en virtuele zorg geïntegreerd in de nieuwe zorgtrajecten. Met 40 spreek- en onderzoekskamers voor 15 tot 20 medische specialismen, biedt het ziekenhuis hoogwaardige zorg aan de lokale gemeenschap. De hypermoderne Spoedpolikliniek Pijn op de Borst is uitgerust met een geavanceerde CT-scanner met hartmodule. Hiermee kunnen artsen bij patiënten met klachten zoals pijn op de borst razendsnel een analyse doen.

Hans Schoo, lid van de Raad van Bestuur van Rijnstate, benadrukt tijdens de opening het harde werk en het mooie resultaat van de afgelopen twee jaar. Het nieuwe ziekenhuis wordt gezien als een uitnodiging voor partners in de samenleving om deel te nemen aan de ontwikkeling van het ziekenhuis als netwerkorganisatie. Hoe dan ook zet dit ziekenhuis van de toekomst een nieuwe norm op het gebied van zorg, die zeker op vele plekken in de hele wereld navolging zal vinden.