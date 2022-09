Infopunt innovatie in Rijnstate geopend

Het Infopunt innovatie dat deze week in het Rijnstat geopend is, bestaat uit en balie met vier computers. Het Infopunt is speciaal opgezet voor patiënten, hun naasten, begeleiders en bezoekers. Onder begeleiding van een vrijwilliger worden zij daar voorgelicht over digitale ontwikkelingen en innovaties in Rijnstate. `

Oefenen bij het Infopunt

Patiënten en bezoekers die het Infopunt innovatie bezoeken kunnen op de daar aanwezige computers oefenen, filmpjes bekijken en hulp krijgen van een vrijwilliger. Naast de vrijwilligers wordt het Infopunt ook ‘bemand’ door robot Jamie, of James. Dat is de sociale zorgrobot die vorig jaar zomer in het Rijnstate op proef geïntroduceerd werd.

Maar er is meer. “Naast het hulp bieden bij de inzet van digitale middelen, heeft het Infopunt innovatie tot doel om patiënten en bezoekers meer vertrouwd te laten raken met innovaties die Rijnstate nu al inzet”, vertelt Hans Schoo, bestuurslid van het Rijnstate.

Fysieke plek zeer welkom

De Cliëntraad van het Rijnstate is zeer te spreken over het Infopunt. En dan met name ook over het feit dat er nu een fysieke plek is waar patiënten en bezoekers terecht kunnen voor hulp en begeleiding bij het gebruik van digitale middelen.

“De inzet van innovaties en digitale middelen vraagt om anders denken en handelen en om steeds meer digitale vaardigheden van de patiënt. Die vaardigheden zijn helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Cliëntenraad vraagt daarom nadrukkelijk extra aandacht voor deze groep patiënten”, aldus Annette Laarman, voorzitter van de Cliëntenraad van Rijnstate.