Innovatief alarmeringssysteem gaat af bij juiste persoon

Een knop naast het bed van de patiënt is een traditioneel beeld bij veel ziekenhuizen. Wanneer daarop werd gedrukt ging op de afdeling voorheen bij alle verpleegkundigen de pieper af. Op die manier is tientallen jaren gewerkt, maar het blijkt allemaal veel slimmer te kunnen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis vervangt daarom de komende tijd het oude oproepsysteem op verpleegafdelingen. Er komt een nieuw innovatief systeem voor in de plaats dat veel meer informatie kan overdragen en dat precies de juiste verpleegkundige(n) alarmeert.

Afdelingssmartphone met app

Patiënten kunnen uiteraard met het nieuwe alarmeringssysteem nog steeds hulp inroepen door op een knop te drukken. Maar het signaal gaat nu via een berichtenserver naar de speciale afdelingssmartphone die verpleegkundigen die aan het werk zijn bij zich hebben.

De oproep verschijnt meteen op het beeldschermpje van de verpleegkundige die op dat moment de zorg heeft over betreffende patiënt. Wanneer betrokken medewerker aangeeft niet beschikbaar te zijn of niet snel reageert, gaat de oproep automatisch naar een collega die hiervoor in het systeem staat. Als dat ook niet lukt probeert het systeem het weer bij een andere collega’s. Op die manier is de tijd voorbij dat overal tegelijk piepers afgingen en dat brengt de nodige rust bij medewerkers.

Apparaten koppelen aan alarmeringssysteem

Maar de innovatie reikt verder dan alleen alarmering ‘op maat’. Ook de monitor of de infuuspomp, die aangesloten is op de patiënt, kan via deze ‘lijn’ automatisch alarm slaan. Tevens kan de verpleegkundige in de app doorklikken naar het apparaat dat zich heeft gemeld en zien welke waarden er zijn gemeten. Als er een camera bij de patiënt hangt, kunnen zelfs livebeelden worden opgevraagd. Het ASZ meldt dat het aantal apparaten dat aan het alarmeringssysteem kan worden gekoppeld in principe onbeperkt is.

Uitrol nieuwe VOS/MAS-systeem

Het nieuwe oproepsysteem is inmiddels geïnstalleerd op de kinderafdeling, de SEH, de verpleegafdeling van neurologie en bij Geboortecentrum Rhena. Als eerstvolgende zijn komend voorjaar de IC en CCU aan de beurt. Op die afdelingen is meer apparatuur aanwezig en kunnen dus ook meer data worden doorgezonden naar de app van het alarmeringssysteem. Verpleegkundigen omarmen deze innovatie omdat ze minder alarmen krijgen dan vroeger. En als ze een alarm krijgen, is dat per definitie voor hen bedoeld en is er ook nog eens nuttige info toegevoegd. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle afdelingen in het Albert Schweitzer ziekenhuis waar patiënten verblijven op den duur worden uitgerust met dit nieuwe zogenoemde VOS/MAS-systeem.