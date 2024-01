Innovatieve kleine neurostimulator geplaatst bij parkinsonpatiënt

Diepe hersenstimulatie (DBS) wordt al langer met succes toegepast voor parkinsonpatiënten en kan helpen om klachten, zoals ernstig trillen, aanzienlijk te verminderen. Diepe hersenstimulatie wordt vooral ingezet bij patiënten met ernstige bewegingsstoornissen zoals die onder meer bij de ziekte van Parkinson optreden.



Ook wordt op brede schaal onderzocht of DBS zou kunnen helpen bij ander ziektebeelden zoals epilepsie en psychiatrische aandoeningen. Om DBS, of diepe hersenstimulatie, mogelijk te maken, worden twee elektroden in de hersenen geplaatst. Een onderhuidse batterij, of neurostimulator, stuurt die elektroden vervolgens aan. Zo kunnen dan bepaalde gebieden in de hersenen via elektrische stimulatie behandeld worden. Voortdurend wordt er gewerkt om deze technologie effectiever te maken en verder te verfijnen.

Extra kleine neurostimulator

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) heeft nu voor de eerste keer een nieuw extra klein en dun type neurostimulator geïmplanteerd bij een patiënt met de ziekte van Parkinson. Volgens neuroloog Thies van Asseldonk biedt de nieuwe zogeheten ‘Percept RC-neurostimulator’ drie belangrijke voordelen ten opzichte van het vorige model: “Het apparaat is razendsnel draadloos oplaadbaar, gaat minimaal vijftien jaar mee en is veel kleiner dan het vorige model. Het is zelfs ’s werelds kleinste en dunste duo-channel hersenstimulator. Omdat dit apparaat niet elke drie jaar vervangen hoeft te worden, is deze aanpak erg gebruiksvriendelijk. Bovendien is de oplaadtijd kort: in minder dan één uur is de capaciteit weer negentig procent.”

Effectieve behandeling parkinsonpatiënten

Specialisten van ETZ timmeren al jarenlang aan de weg om DBS zo effectief mogelijk in te zetten voor parkinsonpatiënten. In april 2022 presenteerden ze bijvoorbeeld een nieuwe generatie elektroden in het hoofd van een patiënt met Parkinson. Dankzij die innovatie is het mogelijk om de stroom voor hersenstimulatie heel gericht te sturen naar de plek die behandeld moet worden. Daardoor wordt de effectiviteit van Deep Brain Stimulation (DBS) verhoogd en werd het aantal bijwerkingen verminderd. Hoe nauwkeuriger de juiste plek behandeld kan worden, des te effectiever is het resultaat.

Neurostimulator registreert informatie

Wat de innovatieve Percept RC-neurostimulator ook speciaal maakt, is dat de elektroden de hersenen niet alleen stimuleren maar tevens informatie registreren. Met die extra info kan de behandelend neuroloog de behandeling optimaliseren. Nu wordt de therapie nog afgestemd op de door patiënten gemelde klachten, zichtbare symptomen, bijwerkingen en medicijninname. Neurologen kunnen die informatie straks dus combineren met de geregistreerde persoonlijke hersensignalen. Van Asseldonk is ervan overtuigd dat deze aanpak voor nog snellere en betere behandeleffecten kan leiden.

Technologisch hoogstandje

De eerste Percept RC-neurostimulator werd door neurochirurg Geert-Jan Rutten geplaatst bij mevrouw Astrid Hennissen (60). De specialist kijkt met een goed gevoel terug op de twee uur durende operatie: “Voor het operatieteam is het dezelfde procedure als bij de andere batterij. Maar voor de patiënt is het wel een groot verschil, omdat het apparaat aanzienlijk kleiner is. Het is een mooie innovatie, met alle beschikbare functionaliteiten in één apparaat. Door het toepassen van DBS hebben parkinsonpatiënten minder medicatie nodig en hebben ze minder schommelingen in de symptomen gedurende de dag. Ze kunnen daardoor beter hun actieve leven plannen.”

Na haar operatie verbleef Astrid Hennissen één nacht in het ziekenhuis voor observatie, en de volgende ochtend mocht ze naar huis. In nauw overleg met Geert-Jan Rutten heeft ze bewust voor het nieuwe apparaat gekozen. Ze vertelt op de website van ETZ: “Na de uitleg begreep ik dat het een technisch hoogstandje is, met de mogelijkheid om hersensignalen uit te lezen. Dat sprak me enorm aan. Bovendien word ik als eerste patiënt extra goed in de gaten gehouden. Ik liep de afgelopen maanden heel slecht. Wanneer de medicatie was uitgewerkt, zat ik als een lappenpop in de stoel. Met de neurostimulator verwacht ik dat de tremor zal verminderen en mijn mobiliteit zal verbeteren.”