Innovatieve triage in ambulance voorkomt onnodige opname

Ambulances in de regio IJsselland hebben een mini-laboratorium aan boord waarmee, in combinatie met een nieuwe werkwijze voor de triage van patiënten met pijn op de borst, het aantal onnodige ziekenhuisopnames teruggedrongen kan worden. De nieuwe werkwijze is voortgekomen uit het FamouS Triage-onderzoek, uitgevoerd door Ambulance IJsselland, Isala en het Deventer Ziekenhuis.

Bij patiënten die in de regio IJsselland acute zorg nodig hebben vanwege pijn in de borst, kan nu al in de ambulance bepaald worden of een ziekenhuisopname al dan niet noodzakelijk is. Daarvoor hebben een aantal samenwerkende ziekenhuizen aan de hand van het FamouS Triage-onderzoek een nieuwe manier van werken ontwikkeld, gecombineerd met een geavanceerd diagnostisch systeem – een mini-laboratorium aan boord van de ambulance.

30 procent minder naar de SEH

Elk jaar bezoeken 200.000 mensen de Spoedeisende Hulp met pijn op de borst. Slechts vijf tot tien procent van hen heeft daadwerkelijk een acuut hartinfarct. Dankzij de innovatieve nieuwe triage verwachten de ziekenhuizen en ambulancediensten dat het aantal patiënten dat naar het ziekenhuis komt met 30 procent zal afnemen. Naast het verlichten van de werkdruk op de SEH, is hiermee ook een potentiële besparing van 50 miljoen euro gemoeid. De succesvolle implementatie in de regio IJsselland heeft geleid tot landelijke interesse, met plannen voor verdere uitrol in Nederland.

“Na jarenlang onderzoek zijn we sinds januari daadwerkelijk anders gaan werken en zijn patiënten onderbouwd veilig thuisgebleven. Een enorme mijlpaal! Een verdere landelijke uitrol is de volgende stap”, vertelt dr. Marion Fokkert, onderzoeker Klinisch Chemisch Laboratorium Isala.

FamouS Triage onderzoek

De nieuwe werkwijze is het resultaat van het Het FamouS Triage-onderzoek. Door een combinatie van een ECG, de HEART-score en een troponinebepaling met een mobiel mini-laboratorium in de ambulance, kunnen ambulanceverpleegkundigen een betrouwbare inschatting maken van de ernst van de klachten. Hierdoor kunnen veel patiënten veilig thuisblijven, terwijl anderen met een verhoogd risico sneller de juiste zorg krijgen.

“Niet opgenomen hoeven worden in het ziekenhuis heeft veel voordelen voor de patiënt, het ziekenhuis en de ambulancezorg. Patiënten worden niet onnodig blootgesteld aan diagnostiek die mogelijk schadelijk is. Ook worden veel stress en zorgen voorkomen. Daarnaast is een ambulance weer sneller beschikbaar voor andere patiënten als iemand niet vervoerd hoeft te worden”, aldus Dr. Rudolf Tolsma, manager zorg - Ambulance IJsselland.

Innovaties ambulancezorg

Vorig jaar presenteerden het LUMC, Alrijne, Groene Hart Ziekenhuis en Hecht RAV Hollands Midden het gezamenlijk ontwikkelde zorgcommunicatieplatform SMART Triage. Deze innovatie stelt medisch specialisten in staat om via een beveiligde videoverbinding op afstand mee te kijken en te beoordelen welke zorg een patiënt nodig heeft. Door live patiëntinformatie, vitale parameters en bijvoorbeeld een hartfilmpje te delen, kan sneller worden bepaald of ziekenhuisopname noodzakelijk is. Dit systeem wordt eerst ingezet voor neurologische en cardiologische patiënten en kinderen met acute klachten, met als doel efficiëntere zorg en het verminderen van onnodige ziekenhuisopnames.

In de regio Eindhoven wordt al twee jaar bij verdenking van een hartinfarct een nieuwe methode toegepast die sneldiagnostiek in de ambulance combineert met een risicoscore. Hierdoor kunnen ambulancemedewerkers al tijdens het vervoer inschatten of een patiënt een hartinfarct heeft, wat leidt tot snellere en gerichtere behandeling. Deze aanpak is vooral nuttig bij 'stille' infarcten, die moeilijk te detecteren zijn via een standaard hartfilmpje.