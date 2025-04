Award voor AI-gestuurde oogscreening bij glaucoom

Arts-promovendus bij Het Oogziekenhuis Rotterdam, Sebastiaan van Meyel, heeft onlangs de Bayer Ophthalmic Care Award 2025 gewonnen. Van Meyel ontving de award voor zijn onderzoek naar AI-gestuurde screening bij glaucoom en leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) bij de huisarts.

De award stimuleert innovatieve projecten binnen de oogheelkunde en wordt toegekend aan onderzoeken die direct bijdragen aan de verbetering van de zorg(beleving) en aan de kwaliteit van leven van patiënten met oogaandoeningen.

AI-gestuurde analyse fundusfoto’s

In project van Van Meyel wordt onderzocht hoe kunstmatige intelligentie (AI) kan helpen om oogaandoeningen eerder op te sporen door fundusfoto’s te analyseren. Door de technologie ook te gaan inzetten in de huisartsenpraktijk, kunnen patiënten met een verhoogd risico sneller worden geïdentificeerd en eventueel worden doorverwezen naar een oogarts. “Deze manier van werken, voorkomt onnodige verwijzingen en verlicht de druk op de oogzorg. “Het is interessant om te onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie in de toekomst een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de oogzorg en de efficiëntie van ons zorgsysteem”, vertelt Van Meyel.

De oorsprong van het onderzoek ligt bij de onderzoeksbegeleider van Van Meyel. Dr. Hans Lemij heeft met behulp van een grote dataset - 100.000 fundusfoto’s van Eyepacs- een AI-algoritme laten ontwikkelen voor glaucoomscreening. Het algoritme wordt op verschillende datasets getest en één daarvan is in de huisartsensetting. De definitieve resultaten van deze tests worden in een later stadium verwacht.

Glaucoom in Beeld

Maart 2019 werd het startsein gegeven voor het AI-project 'Glaucoom in Beeld'. Het voornaamste doel van 'Glaucoom in Beeld' is, zo werd bij de start van het project al duidelijk gemaakt, het voorkomen van blindheid door glaucoom. Daarvoor is het van belang dat glaucoom in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gedetecteerd. Door het tijdig ontdekken van de ziekte kunnen ernstige gevolgen bij de meeste patiënten worden voorkomen. Kunstmatige intelligentie (AI) speelt daarbij een grote rol. Een met behulp van duizenden foto's van zowel zieke als gezonde ogen 'getrainde' computer kan sneller en in een eerder stadium bepalen of iemand al dan niet glaucoom heeft.

De aanvragen voor de Bayer Ophthalmic Care Award worden beoordeeld op innovatie, impact, wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid, met daarbij een sterke focus op het patiëntenperspectief. Na een grondige selectie en pitchronde werd Van Meyel’s project door de jury als winnaar gekozen. Het prijzengeld wordt ingezet voor de verdere ontwikkeling van het onderzoek.