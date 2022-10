Installatie vier lectoren Health Innovations & Technology

Het Fontyslectoraat Health Innovations & Technology (HIT) vraagt zich met name af ‘wat het voor paramedici betekent om innovatieve zorg vorm te geven, ondersteund met passende technologie.’

Er wordt samengewerkt met partners om de missie van de Kennis en Innovatie Agenda te realiseren. Die is er op gericht om Nederlanders vijf jaar langer in goede gezondheid te laten leven en de gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen significant te laten afnemen. Het lectoraat heeft zich inhoudelijk ontwikkeld door niet alleen naar vakspecifieke aspecten te kijken maar ook naar een bredere maatschappelijke context gerelateerd aan (positieve) gezondheid.

Lectoren onderzoeken zorgtechnologie

Die bredere context blijkt ook uit de verschillende onderzoeken waarmee de nieuwe vier lectoren zich bezig gaan houden. Eveline Wouters, ook hoogleraar aan Tilburg University, richt zich bijvoorbeeld op het overkoepelende thema: Technology acceptance, implementation and accessibility in health care. Dit brede thema gaat over de acceptatie en implementatie van technologie in de zorg voor chronische gezondheidsproblemen. Maar ook over wat er nu eigenlijk nodig is om technologische innovaties te laten slagen op het niveau van cruciale stakeholders en organisaties.

Rens Brankaert gaat zich bezighouden met innovatieve toepassingen van technologie in de zorgpraktijk. Het gaat dan concreet om onderzoek, ontwerp en implementatie van (nieuwe) technologie. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de inzet van AI-systemen, 3D-scantechnieken, exergaming en robotica.

Onderzoek levensstijl en waardegedreven zorg

De lector Martijn Pisters gaat zich vooral richten op onderzoek omtrent levensstijl. De vraag is met name hoe je duurzame veranderingen kunt bereiken in beweeggedrag en gezondheid. Het doel hiervan is s om de effectiviteit van preventie en behandeling door paramedici op lange termijn te verbeteren.

De focus van het onderzoek van Rob Janssen ligt tot slot op de ontwikkeling en implementatie van zogeheten waardegedreven zorg. Er wordt onderzocht hoe betere ervaringen bij patiënt en zorgverlener kunnen worden gerealiseerd en ook wordt de kosteneffectiviteit van de zorg tegen het licht gehouden.