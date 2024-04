Inzet AI verbetert financiële situatie MedTech markt

Moody’s, een iconisch bedrijf in de financiële wereld, is vooral bekend om haar kredietbeoordelingen, variërend van Triple A (AAA) tot D. Een AAA-beoordeling, de hoogste score, duidt op een uitzonderlijk lage kans op wanbetaling en weerspiegelt een sterke terugbetalingscapaciteit van de schuldenaar. Voor ondernemingen in de gezondheidszorg is financiële stabiliteit extra belangrijk omdat dit helpt bij innovatie en groei. Een hoge kredietwaardigheid kan medtech bedrijven helpen om lagere rentetarieven te bedingen en geeft de sector een betere toegang tot de kapitaalmarkt.

Nieuwe inkomstenbronnen

Volgens het rapport gaat AI MedTech bedrijven komende twee jaar, en uiteindelijk zelfs tot 2030, ondersteunen bij het verbeteren van hun financiële prestaties. Dat lukt onder meer door het verbeteren van de efficiency en het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen. Grotere bedrijven die beschikken over veel middelen en personeel hebben de beste mogelijkheid om van AI te profiteren. Deze bedrijven kunnen AI bijvoorbeeld benutten om hun producten en diensten te personaliseren.

Op die manier kan een duurzaam concurrentievoordeel worden opgebouwd. Het rapport belicht hiernaast ook de risico’s die verbonden zijn aan AI in de medtechsector, met name op het gebied van gegevensbeheer en cybersecurity. Het verzamelen en beschermen van grote hoeveelheden gevoelige data vormt een aanzienlijke uitdaging, en kleinere bedrijven kunnen kwetsbaarder zijn voor cyberaanvallen. Daarnaast zal de uiteindelijke regelgeving rond AI-gebruik grote impact kunnen hebben op de de financiële gezondheid van grote en kleine medtech bedrijven.

Voorbeelden MedTech en AI

Twee voorbeelden van bedrijven die AI toepassen en in het Moody’s rapport worden genoemd, zijn Smith & Nephew en Zimmer Biomet. Smith & Nephew ontwikkelt AI-gebaseerde chirurgische software, die chirurgen helpt bij het plannen en uitvoeren van operaties met grotere precisie en betere patiëntenuitkomsten. Zimmer Biomet, aan de andere kant, werkt aan slimme knie-implantaten die gebruikmaken van AI om de hersteltijd te verkorten en de functionaliteit van het implantaat te verbeteren. Een groot MedTechbedrijf uit Nederland dat AI toepast, is Philips. De multinational integreert AI in steeds meer zorgtechnologieproducten. Het gaat dan onder meer om AI die ingezet wordt bij beeldvorming, diagnostiek en patiëntbewakingssystemen.

Balans

Al deze toepassingen van AI in de medische sector laten zien hoe in de MedTech markt nieuwe innovatieve oplossingen worden ontwikkeld. Uiteindelijk komen die niet alleen de patiëntenzorg ten goede, maar dragen ze ook bij aan de financiële gezondheid en kredietwaardigheid van de bedrijven. De toekomst ziet er gemiddeld genomen dus voor de MedTech financieel gezond uit. Het rapport benadrukt echter ook dat succes in dit zich razendsnel ontwikkelende landschap om de nodige stuurmanskunst vraagt . Aanzienlijke investeringen moeten namelijk slim gecombineerd worden met een proactieve aanpak van potentiële risico’s. Als bedrijven erin slagen deze balans te vinden, kunnen ze hun marktpositie verbeteren en hun kredietwaardigheid in de komende jaren verhogen.