Inzet ALS-app slaat aan bij cliënten van Revant

Bij ALS (amyotrofische laterale sclerose) sterven zenuwen in het ruggenmerg en in de hersenen af. Hierdoor werken spieren niet meer goed en worden patiënten steeds zwakker. Na de eerste symptomen leven patiënten gemiddeld nog drie tot vijf jaar. Het is belangrijk voor patiënten om zelf zoveel mogelijk regie te houden. Met de ALS-app kunnen revalidanten zelf thuis bijhouden hoe het met ze gaat en dat via de app ook doorgeven. Zo krijgen ze zelf en hun zorgverleners beter inzicht in het ziekteverloop. Tevens helpen deze data om de patiënt de informatie en behandeling te geven die goed past bij de situatie.

ALS-app: gebruiksgemak, korte lijnen en minder verplaatsingen

In januari 2022 werd op deze twee locaties van Revant in Zeeland gestart met het gebruik van de app. Uit een enquête onder de gebruikers blijkt dat de app goed wordt ontvangen. Het gebruiksgemak werd beoordeeld met gemiddeld een dikke negen. Ook was er grote waardering over de snelle reactie van de zorgcoach op meldingen in de app. Mensen waren tevreden over het inzicht dat de app biedt in de eigen gegevens. Tevens zien ze dat er korte lijnen zijn en dat ze dankzij de app minder vaak op locatie hoeven af te spreken. Alles bij elkaar is de inzet van deze ALS-app volgens het revalidatiecentrum dus succesvol.

Zo werkt de ALS-app in de praktijk

Op het ALS Thuismeten & Coachen platform (de app) monitort de patiënt hoe het gaat. Hiervoor vult de patiënt dagelijks in hoe hij of zij zich voelt en of er problemen worden ervaren. Iedere week is eer ook een gewichtsregistratie en één keer per maand wordt er een vragenlijst ingevuld over het lichamelijk functioneren. De patiënt heeft ook de mogelijkheid om via de app rechtstreeks vragen te stellen aan de zorgcoach. Hiernaast ontvangt de patiënt via het platform linkjes naar informatie over onderwerpen die in betreffende situatie relevant zijn. Iedere week bekijken de zorgcoach en de revalidatiearts de metingen. Indien er reden toe is, bijvoorbeeld omdat de patiënt een vraag heeft gesteld, zoekt de zorgcoach via de telefoon of via de app contact met de patiënt op.

Revalidatie-apps steeds vaker ingezet

In de praktijk zetten steeds meer revalidatieartsen en behandelaars apps in om mensen bij hun revalidatie te ondersteunen. Op die manier kan steeds beter ingespeeld worden op de persoonlijke wensen van een cliënt. Een voorbeeld is de CureYou hartrevalidatie-app van het Thorax Centrum Twente van ziekenhuis MST en het Enschedese Pro-F, Professionele Fysiotherapie. Met deze interactieve app kan voor iedere hartpatiënt een revalidatieprogramma op maat gemaakt worden.

Een ander voorbeeld zien we bij het Amphia Ziekenhuis. Patiënten die daar moeten revalideren na een knie- of heupoperatie kunnen dat sinds een jaar grotendeels thuis doen. Het ziekenhuis is in januari van 2021 gestart met het digitale, online revalidatieprogramma moveUP. De eerste ervaringen en reacties op de app, van zowel patiënten als zorgverleners, zijn positief.