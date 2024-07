Medicoo eerstelijns zorgapp ook buiten zomermaanden ingezet

In de regio West-Zeeuws Vlaanderen en Noord-Beveland wordt voor het derde achtereenvolgend jaar de hybride zorgoplossing Medicoo ingezet. Deze regio's, die elke zomer te maken krijgen met een enorme toename van toeristen, worden wederom ondersteund met deze efficiënte zorgoplossing. Via de app chatten en beeldbellen patiënten met een medisch team van Medicinfo. Dat helpt om de druk op de huisartsenpraktijken te verlichten door toeristen op afstand medische hulp te bieden.

De druk op de zorg in West-Zeeuws Vlaanderen en Noord-Beveland is het hele jaar door al hoog, mede door het vergrijzende inwonersaantal en het tekort aan huisartsen. In de zomermaanden komt daar nog een grote toestroom van toeristen bij, wat de situatie verder bemoeilijkt. Huisartsenpraktijken kunnen de extra zorgvraag nauwelijks aan.

"Vanwege het plattelandskarakter van het gebied en het beperkt aanbod van openbaar vervoer, worden er relatief veel visites gereden. Kortom: de druk op de zorg is het hele jaar door al groot. Iedere zomer verwelkomen we ook nog eens 30.000 vakantiegangers in onze regio. In de zomer van 2021 deden gemiddeld 20 toeristen per dag een beroep op onze huisartsenzorg," vertelt Manager & POH van Huisartsenpraktijk Oostburg-Cadzand, Monique de Meijer. Om de piekbelasting op te vangen is daarom besloten om Medicoo te gaan gebruiken.

Minder bezoek aan praktijk

De introductie van Medicoo in 2022 werd positief ontvangen. Recreatiebedrijven waren snel overtuigd van de voordelen van deze app. De meeste vakantiegangers wisten snel hun weg te vinden naar deze digitale zorgoplossing. Het stelde ze ook gerust om te weten dat verpleegkundigen en artsen van Medicinfo de vragen persoonlijk beantwoorden en dat er daarna, wanneer nodig, wordt doorverwezen naar de huisartsenpraktijken. De Meijer: "We zagen bijna 50 procent minder mensen in de praktijk, wat een enorme verlichting van de werkdruk betekende." Inmiddels is de app verder geoptimaliseerd in meerdere talen en met automatische vertaling van de chat.

Veel voorkomende vragen

De succesvolle implementatie zorgde voor een aanzienlijke vermindering van de werkdruk. Medicoo beantwoordt veelvoorkomende gezondheidsvragen, zoals oor- en buikklachten en vragen over vergeten medicatie. Hierdoor hoeft de praktijk minder tijd te besteden aan niet-spoedeisende klachten wat cruciaal is tijdens de drukke zomermaanden. "Een zorgvraag van een vakantieganger kost normaal gesproken veel tijd, Dankzij Medicoo kunnen we die tijd nu beter benutten”, legt De Meijer uit.