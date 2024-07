Luscii Zorgnetwerken maakt einde aan transmurale silo’s in de zorg

Zorgverleners zijn de administratieve last die verwijzingen in de keten met zich meebrengen spuugzat. Luscii wil daar verandering in brengen met Luscii Zorgnetwerken, een nieuwe functie in de populaire Thuismeten-app die afgelopen vrijdag werd geïntroduceerd. Zo wil zij een einde maken aan de silo’s tussen huisarts, ziekenhuis en andere zorgverleners in de regio.

Luscii is hét platform voor thuismonitoring voor ziekenhuizen, huisartsen en de regio dat is ontwikkeld om elke te zorgen dat elke patiënt de aandacht krijgt die hij of zij verdient. Met de gebruiksvriendelijke Luscii Thuismeten-app kunnen zorgprofessionals patiënten op afstand monitoren en begeleiden. Zo worden onnodige controles en opnames voorkomen en komen bedden sneller vrij. Eerder dit jaar is Luscii samengegaan met OMRON Healthcare om nog meer schaalgrootte te bereiken.

Betere regionale samenwerking

Met de introductie van Luscii Zorgnetwerken wil men bijdragen aan betere regionale samenwerking. De functie biedt zorgverleners de mogelijkheid om samen met hun regionale zorgpartners een uniek en persoonlijk zorgnetwerk te creëren rondom de patiënt, ongeacht bij welke organisatie de patiënt in behandeling is. Zowel patiënten als zorgpartners hebben gedurende het volledige zorgtraject direct inzicht in alle relevante informatie. Alle zorgverleners kijken naar dezelfde data, kunnen patiënten naar elkaar doorverwijzen en informatie met elkaar delen. Zo heeft de patiënt meer regie over de eigen zorg en wordt die zorg tegelijk een stuk efficiënter.

Luscii Zorgnetwerken is de grootste update ooit sinds oprichting van Luscii vijf jaar geleden. Na een succesvolle proefperiode in de regio Den Bosch is deze nieuwe mogelijkheid sinds enkele dagen beschikbaar voor alle ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgorganisaties die met Luscii werken. De update komt daarmee op een belangrijk moment. Transmurale samenwerking is namelijk al jaren een speerpunt van de zorg en het IZA, maar komt tot nu toe nog niet echt van de grond komt. Daar kan nu verandering in komen.

Loes Vecht, eindverantwoordelijk voor de opschaling van Luscii in Nederland: “Met Luscii Zorgnetwerken doorbreken we silo’s tussen de eerstelijns- en tweedelijnszorg. Een patiënt kan nu bij de huisarts starten, maar als het nodig is direct begeleid worden door een ziekenhuis of thuismonitoringcentrum en vice versa. Thuismeetgegevens volgen de patiënt en zorgverleners kunnen naadloos samenwerken. Een droom die uitkomt.”

Pilot Den Bosch

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis richtte als eerste een zorgnetwerk in voor mensen in de laatste levensfase met hartfalen in de regio Den Bosch. Marco van Geffen, programmamanager thuismonitoring, vertelt: “Zeker in de laatste levensfase is het heel belangrijk dat patiënten zorg krijgen van verschillende partijen. Omdat genezen niet meer mogelijk is, draait het veel meer om comfort en ondersteuning. De patiënt weet vaak niet waar hij met welke vragen terechtkan. Via deze gezamenlijke vorm van thuismonitoring zorgen wij ervoor dat de juiste zorg op het juiste moment door de juiste professional wordt geboden. Evaluaties onder zowel patiënten als zorgverleners tonen aan dat dit netwerk heeft bijgedragen aan een groter gevoel van veiligheid en beter inzicht in de patiëntreis.”

Luscii biedt niet alleen de techniek zelf, maar begeleidt ook zorgorganisaties die met Luscii Zorgnetwerken aan de slag willen. Met een stapsgewijze routekaart die is opgesteld op basis van ervaringen in Engeland en in Nederland, helpt het tech-bedrijf inmiddels tientallen regio’s om een nieuw zorgnetwerk te activeren.

Certified Luscii Medical Developer Program

Eerder ontwikkelde Luscii al een ontwikkelplatform waarmee zorgprofessionals na een digitale cursus met speciale zelfbouwsoftware zelf thuismonitoringprogramma’s kunnen ontwikkelen zonder dat Luscii er nog voor nodig is. Dit zogenoemde Certified Luscii Medical Developer Program moet ertoe leiden dat de ontwikkeling van deze programma's verder versnelt. Bij de ontwikkeling van een thuismonitoringprogramma wordt gebruik gemaakt van de Luscii Builder. Vervolgens kunnen zorgverleners zelf meetwaarden of vragen kiezen en content voor zelfzorg of educatie toevoegen. Ook kunnen algoritmen worden ingeregeld in Luscii.