Inzet technologie geen discussiepunt meer bij Zorgbalans

Pieterse startte als bestuurder bij Zorgbalans in 2018 en stapte zo eigenlijk midden in het strategisch beleid van haar voorganger, die een strategisch plan had vastgesteld voor de periode tot 2020. Wat zij vooral miste in het voorgaande strategisch plan, was de aansluiting op de veranderde praktijk, want het kwam voort uit de tijd van de hervorming van de langdurige zorg, de jaren van krimp, van minder en van ontslagen in de zorg.

Pieterse hierover in de coverstory van ICT&health 1: “Bij mijn aantreden stonden we inmiddels voor andere uitdagingen: zoals de toename van het aantal ouderen met een complexe intensieve zorgvraag, krimp op de arbeidsmarkt, en afname van het aantal mantelzorgers.” Uitdagingen die Zorgbalans onder meer middels zorgtechnologie aan heeft gepakt.

Inzet technologie

De zorgbestuurder is erg tevreden over het feit dat de inzet van (zorg)technologie niet meer ter discussie staat. Toen zij begon, leefde het onderwerp in de praktijk nog niet echt, al was het officieel een belangrijk onderdeel van de strategie.

“Vanaf 2019 zijn we er echt mee aan de slag gegaan om dit in te richten, maar het moest apart worden benoemd als een van de pijlers van onze strategie, om het belang aan te kunnen duiden. Inmiddels zijn we vier jaar verder en hoeft het niet meer apart te worden benoemd, omdat het overal als vanzelfsprekend mee verweven is en het belang voor iedereen evident is.”

Veel meer beeldschermzorg

Zo wordt er inmiddels veel meer beeldschermzorg en leefstijlmonitoring ingezet. Daarmee kun je bijvoorbeeld opmerken dat mensen vaak naar het toilet gaan, dat zelf niet aangeven en zo wellicht al in een vroeg stadium opmerken dat er sprake is van een urineweginfectie.

“Maar je kunt daarmee ook iemands slaap- en eetpatroon volgen en tijdig ingrijpen als er zich hierbij opmerkelijke zaken voordoen. Dit zijn mooie voorbeelden van technologie waarmee je zaken kunt detecteren die je anders ontgaan waren.”

Mooie bijvangst

Verder is Zorgbalans organisatiebreed bezig met het implementeren van BproCare, dat alle alarmen en meldingen koppelt op de mobiele telefoons van de medewerkers. Een hele mooie bijvangst is volgens Pieterse dat je via dit systeem meteen kunt zien wie er allemaal in huis is en waar.

“Medewerkers ervaren dit als heel positief omdat ze weten waar hun collega’s zich bevinden en waar ze te bereiken zijn. Op een van de locaties was dankzij dit systeem de behoefte aan een extra nachtmedewerker overbodig geworden. Het kan dus een mooie bijkomstigheid zijn van een nieuwe technologische toepassing dat je een ontdekking doet die je niet had voorzien, maar waar je vervolgens mooi op kunt voortborduren.”

