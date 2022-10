IP care officieel partner van Ascom

Ascom is een bedrijf gespecialiseerd in (zorg)technologie en een wereldwijde leverancier van mobiele workflowoplossingen. De visie van Ascom is erop gericht om hiaten in de digitale informatievoorziening te dichten en optimale beslissingen mogelijk te maken. Klinische oplossingen voor communicatie, samenwerking en alarmering die integreren met een breed scala bestaande zorgsystemen, medische apparatuur en wearables. Maar het bedrijf is ook specialist in mobiele communicatie, persoonsalarmering, BHV en veiligheidsoplossingen. Op het gebied van patiënt- en alarmmanagementsystemen is Ascom een van de eersten die gecertificeerd is voor de op één na hoogste risicoclassificatie.

Evidence-based practice

Het bedrijf heeft een uitgekiende partnerstrategie, en daarbij past de nieuwe partner IP Care uitstekend. Olaf Hendriks, Managing director van Ascom Nederland: “Ascom wil de komende jaren sterk groeien met partners. Ik ben verheugd dat IP Care deze samenwerking met ons aangaat. We zien in deze samenwerking grote kansen om nog beter in te spelen op vraagstukken die met name in de langdurige zorg spelen. Zoals de druk op het zorgpersoneel en evidence-based practice. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”

Betrokken partner

IP-care past duidelijk goed bij Ascom. Vanuit het hoofdkantoor in IJsselstein zorgt een team van betrokken medewerkers ervoor dat de zorg beter kan werken. Daarbij is niet de techniek maar het proces leidend. IP Care maakt complexe techniek eenvoudig en slimme oplossingen bereikbaar voor iedereen. In feite regelt het bedrijf alles voor de klant: het loopt van de investering in de hardware tot en met de adoptie en de service. Voor zorginstellingen betekent dat meer flexibiliteit en meer tijd om te focussen op hun zorgtaken.

Timothy Kapteijn, eigenaar van IP Care is blij dat hij nu officieel partner is van het gerenommeerde Ascom: “IP Care levert al jaren Ascom-producten. In december hebben we Forma overgenomen, een bedrijf dat al CPS+ van Ascom was. Wij zijn blij dat we voor IP Care de samenwerking met Ascom hebben uitgebreid en Certified Solutions Partner+ van Ascom zijn. Zo kunnen we onze klanten nog beter voorzien van een totaalpakket aan zorgoplossingen.”