IQVIA en Roseman Labs willen samen patiëntzorg verbeteren

De samenwerking zal volgens de initiatiefnemers onder meer bijdragen aan het verder optimaliseren van patiëntzorg en het genereren van wetenschappelijke inzichten. De komende periode gaan IQVIA en Roseman Labs intensief samenwerken om organisaties in de zorg inzicht geven in diagnostiek en uitkomsten van behandelingen in de dagelijkse praktijk, met ‘uniek sterke waarborgen voor privacy’, aldus een gezamenlijk persbericht.

Meer inzichten

De samenwerking tussen IQVIA en Roseman Labs maakt het onder andere mogelijk om meer innovatieve inzichten op het gebied van gezondheidszorg te genereren uit bestaande gegevens. Met het Virtual Data Lake van Roseman Labs kunnen gegevens uit verschillende bronnen virtueel samen worden gebracht, zonder dat de partners de gegevens met elkaar of IQVIA hoeven te delen of samen te voegen in een centrale database.

Deze nieuwe manier van werken kan toegepast worden op gegevens van IQVIA, haar klanten en derde partijen. Met deze nieuwe aanpak kunnen zorgpartijen de bescherming van patiëntgegevens en AVG-compliance eenvoudiger borgen in hun samenwerking.

Optimaliseren patiëntzorg

Met de technologie van Roseman Labs kunnen dan weer combinaties van gegevens worden gemaakt die eerder niet of moeilijk mogelijk waren. De belangrijkste toepassingen hiervan betreffen het verder optimaliseren van patiëntzorg en het genereren van wetenschappelijke inzichten.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de CTcue-technologie van IQVIA, die binnen de muren van het ziekenhuis ongestructureerde EPD data structureert, pseudonimiseert en toegankelijk maakt voor artsen en onderzoekers. In combinatie met het Virtual Data Lake van Roseman Labs kunnen zorginstellingen belangrijke informatie, gestructureerd door CTcue, vervolgens met sterke privacy garanties combineren met gegevens die niet in het EPD te vinden zijn.

Focus op healthcare

Ook in Nederland werkt IQVIA, sinds kort Innovation Partner van ICT&health, samen met en ondersteunt zorgpartijen zoals ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, zorgprofessionals, overheid en bedrijfsleven: bijvoorbeeld bij klinische studies of verbetering van zorgprocessen. Begin 2022 heeft de organisatie in Nederland een aparte healthcare-divisie ingericht om zijn expertisegebieden beter in te zetten voor zorgspecifieke toepassingen.

In ICT&health 6 vertelt longarts Saar van Nederveen van het HagaZiekenhuis hoe CTcue-technologie ingezet is om middels een geautomatiseerde zoekopdracht ernstige astmapatiënten te vinden die recht hebben op een aanvullende behandeling. “Ik denk dat veel ziekenhuizen die niet in astma gespecialiseerd zijn hier heel veel baat bij kunnen hebben. Maar ook in de eerste lijn is het goed om zo’n tool in te zetten bij het vinden van onder- of overbehandelde astmapatiënten.”

