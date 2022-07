Isala zet voortaan neurostimulatie op afstand in

Neurostimulatie of neuromodulatie betekent het door middel van elektriciteit en/of stoffen (medicijnen) de werking van het zenuwstelsel beïnvloeden. De elektrische pulsjes die een stimulator op het ruggenmerg geeft, moeten ervoor zorgen dat iemand een pijnprikkel minder voelt. Dit kan een uitkomst zijn voor mensen met chronische pijn. Een anesthesioloog of pijnarts plaatst de stimulator in het lichaam van de patiënt.

In Isala houden verpleegkundig specialist Annemieke Meijster en verpleegkundig consulent Ronald Kruis zich in het Pijncentrum bezig met de behandeling van mensen die een neurostimulator hebben. Na de operatie stelt Kruis met behulp van een app op zijn tablet de stimulator in. Zo kan hij testen of de stimulator werkt, de batterijen controleren en de juiste stimulatie instellen.

Niet meer langs komen

Omdat het in het begin altijd zoeken is naar de meeste optimale stroompjes, komen mensen met een stimulator in de eerste periode na het plaatsen vaker naar het Pijncentrum. Zo kan het device zo goed mogelijk ingesteld worden per persoon. “Dat hoeft niet meer als ik alle patiënten die dat willen op afstand kan helpen”, stelt Kruis in een bericht op de website van Isala.

Op afstand helpen betekent in dit geval dat Kruis een patiënt belt en dan inlogt op zijn tablet. De patiënt in kwestie kan dan de afstandsbediening van de stimulator aanzetten en Kruis toestemming geven om contact te maken. De tablet geeft aan of de neurostimulator zijn werk goed doet en of de batterijen nog vol genoeg zijn. Ook kan Kruis de behandelstroom anders instellen als dit nodig is. Patiënt en behandelaar hebben contact via een videoverbinding op de tablet.

Uiteindelijk wil Kruis alle patiënten die dit willen, neurostimulatie op afstand aanbieden. Dat betekent echter niet dat hij geen patiënten meer ontvangt. Zo komt een patiënt minimaal een keer per jaar langs voor een controle-afspraak. Daarnaast wil hij ook weten hoe het met iemand gaat. “Chronische pijn heeft veel invloed op je leven. Hoe ga je daar mee om? Die psychosociale zorg is een belangrijk deel van mijn werk.”

Bredere inzet neurostimulatie op afstand

Meer ziekenhuizen in Nederland bieden al dan niet in pilotvorm neurostimulatie of -modulatie op afstand aan. Zo zijn het Erasmus MC en het Diakonessenhuis hier vorig jaar mee begonnen. Het centrum voor Pijnsgeneeskunde van het Erasmus MC maakt daarvoor gebruik van de zogenoemde NeuroSphere-technologie. Het Diakonessenhuis heeft een van de grootste centra voor neuromodulatie in Nederland en stelde afgelopen november als eerste ziekenhuis in Nederland neuromodulatie op afstand toe te passen.