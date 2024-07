Zorgbelang Fryslân vraagt input inwoners over toekomst zorg

Zorgbelang Fryslân gaat inwoners betrekken om te praten over de toekomst van de Friese ziekenhuiszorg. Het plan is om over tien jaar terug te gaan van vier naar drie ziekenhuizen waarbij de ziekenhuizen in Heerenveen en Sneek opgaan in een nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure. De ziekenhuizen en zorgverzekeraars tekenden onlangs een intentieverklaring waarbij is afgesproken dat iedereen zich maximaal inzet om de doelen te bereiken.

In overleg met de Friese ziekenhuizen en zorgverzekeraar organiseert Zorgbelang Fryslân bijeenkomsten. Het plan vloeit voort uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). De partijen zijn al geruime tijd in overleg over de plannen van de zorgtransformatie en de nieuwbouw. Zo is in april een bijeenkomst gehouden voor zorgaanbieders en overheidsinstanties. Ook is er regelmatig overleg met de betrokken gemeenten, de provincie en GGD Fryslân. In het laatste overleg zijn bijvoorbeeld ook de onderzoeken besproken die de gemeenten Heerenveen en Súdwest-Fryslân hebben laten uitvoeren. Partijen nemen deze inbreng mee bij de uitwerking van de routekaart. In het participatietraject krijgen nu inwoners van Friesland en Noordoostpolder de mogelijkheid hun mening te geven.

Routekaart

In de intentieverklaring hebben de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars afgesproken om het scenario van vier naar drie ziekenhuizen verder uit te werken. Ze kijken welke stappen er nodig zijn om eind 2026 de plannen gereed te hebben om in 2034 de deuren van een nieuw ziekenhuis in Joure te kunnen openen. De intentieverklaring is geen besluit maar betekent dat de ziekenhuizen en zorgverzekeraars zich maximaal inspannen om dit mogelijk te maken. Voor de weg naar Joure is een routekaart uitgewerkt.

Consultatierondes

In september en oktober worden in Friesland vier tot vijf grote bijeenkomsten gehouden. Ook komt er een bijeenkomst in Flevoland want veel patiënten komen vanuit Flevoland naar ziekenhuizen in Friesland. De belangrijkste vragen, zorgen en tips uit deze sessies worden meegenomen naar een overleg met een representatieve groep van 100 tot 150 inwoners uit het hele zorggebied. Zij verwerken dit tot zwaarwegende adviezen, waar de ziekenhuizen en zorgverzekeraars mee aan de slag gaan. Deze adviezen zijn over een jaar bekend.

Eén van de onderdelen die nu kan starten, is het verzamelen van adviezen van inwoners uit het hele gebied. Dit bestaat naast Friesland uit delen van Flevoland, Drenthe, Groningen en Overijssel. Daarbij gaat het niet meer over de keuze om van vier naar drie ziekenhuizen te gaan. Het personeelstekort en de vraag naar zorg nemen te veel toe om alle vier de ziekenhuizen open te houden. Om op termijn goede en toegankelijke ziekenhuiszorg in Friesland en de aangrenzende gebieden te kunnen blijven bieden, is deze stap nodig.

Tweeledig doel

De inwonerparticipatie heeft twee doelen. In de eerste plaats is het bedoeld om inwoners goed te informeren over het initiatief en de noodzaak ervan. Daarnaast willen de initiatiefnemers graag weten waarover inwoners zich zorgen maken. Bijvoorbeeld: Wat blijft er aan zorg in Sneek en Heerenveen? Hoe organiseer je de verbinding met andere zorgaanbieders? Wat betekent het voor de hoogcomplexe zorg in Leeuwarden? Die op- en aanmerkingen worden meegenomen in het uitwerken van de plannen.

Digitalisering

Ook komt aan de orde hoe nieuwe ontwikkelingen ervoor gaan zorg dat de zorg dichter bij de patiënt wordt georganiseerd. Zoals digitalisering, het op afstand meten en volgen van patiënten met chronische aandoeningen en het inrichten van ‘anderhalvelijnscentra’. In dat laatste geval gaat het om specialistische zorg die tussen huisarts (1e lijn) en ziekenhuis (2e lijn) in ligt.

Deze ontwikkelingen moeten er uiteindelijk voor zorgen dat mensen straks minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dit traject brengt kosten met zich mee. Zoals bijvoorbeeld kosten voor noodzakelijke onderzoeken en burgerparticipatie. Het tekenen van de intentieverklaring maakt het mogelijk een aanvraag in te dienen voor transformatiegelden die de overheid beschikbaar stelt in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).