Ivy Duo+: nieuwe infuustherapie zonder stigma

“Waarom lopen patiënten in ziekenhuizen nog rond met een infuuspaal achter zich aan?” Bijna in koor klonk die vraag jaren geleden uit de mond van prof. dr. ir. Bart Verkerke van UMC Groningen én in het Nijmeegse Radboudumc. Zorgverleners zagen daar op de afdeling Fysiotherapie hoe een infuus aan een paal op wieltjes vooral ‘ik ben ziek’ roept en niet helpt met snel mobiliseren. Health Innovation Labs (HIL) van Radboudumc helpt een draagbare innovatie uit Groningen impact te maken.

In de wereld van medische technologie maakt mensgericht innoveren het verschil. De Ivy Duo+, een draagbare en tijdbesparende infuuspomp ontwikkeld door de Groningse startup Ivy Medical, is een voorbeeld van hoe samenwerking tussen zorgvernieuwers, verpleegkundigen en patiënten kan leiden tot mensgerichte zorg.

Onneembare hindernis

De innovatie ontstond onder meer nadat fysiotherapeuten en verpleegkundigen van het Radboudumc in navolging van Bart Verkerke aan de bel trokken. Zij merkten dat patiënten met een infuuspaal een drempel of ander obstakel al snel beoordeelden als een onneembare hindernis. “Verpleegkundigen zagen hoe de infuuspaal patiënten hinderde bij het mobiliseren”, zegt Leonie van Houten, design innovator bij Health Innovation Labs van Radboudumc, in ICT&health 1.



In Groningen beaamt Melcher Frankema van het startende bedrijf Ivy Medical dat de infuuspaal ook daar onder het vergrootglas lag. “Het begon met de vraag van Bart Verkerke. We wilden interessante technische concepten verkennen om de infuuspaal te vervangen door iets meer alledaags en multifunctioneels.”



Een eerste versie - een tas met daarin een infuuspomp op basis van een bestaand pompmechanisme - kwam niet verder dan een prototype. Lucht in de lijn zorgde voor veel hoofdbrekens. “Dat is in een infuus natuurlijk wat je absoluut niet wil. We moesten iets slims verzinnen en daarvoor zijn we op zoek gegaan naar een partner”, zegt Frankema.

Draagbaar infuus

Op dit punt in 2019 komen de Nijmeegse en Groningse verhaallijnen samen. Onder de toenmalige naam IVWear nam het kersverse Ivy Medical in de Waalstad deel aan een hackathon over zorgvernieuwing. Het idee voor een nieuw soort draagbaar infuus scoorde er hoge ogen en leidde via wat omwegen tot een samenwerking tussen de Groningse startup en Health Innovation Labs. Het doel: door co-creatie en coproductie komen tot verdere ontwikkeling en daadwerkelijke toepassing, om zo samen een significante impact te hebben op infuustherapie.



Essentieel voor de ontwikkeling van de resulterende Ivy Duo+, draagbaar in een hippe rugtas, waren een nieuw pompmechaniek dat luchtbellen in de lijn elimineert, plus het inzicht dat de innovatie twee infuuszakken moest herbergen in plaats van één enkele. “We hebben het hart van de infuuspomp geïnnoveerd en dat maakt complexe infuusschema’s mogelijk”, zegt Frankema. De Ivy Duo+ schakelt vanzelf tussen twee infuuszakken. Het vergroot de continuïteit van de infuustherapie en vermindert de noodzaak voor verpleegkundigen om voortdurend toezicht te houden. Met een accuduur van 6 tot zelfs 18 uur kunnen patiënten langer zelfstandig mobiel zijn.

Mee naar huis

Voor de ontwikkeling van de transmurale zorgt biedt de innovatie ook volop kansen. Een subsidie van Health Holland maakt een tweejarig project met pilots op verpleegafdelingen mogelijk. In het kader van hetzelfde subsidietraject wordt ook onderzocht of patiënten de Ivy Duo+ mee naar huis kunnen nemen.



“Dat kan een aanzienlijke verandering betekenen in hoe infuustherapie wordt toegepast en zou patiënten de vrijheid geven om thuis te herstellen”, stelt Van Houten. “Door de combinatie van deze infuuspomp en monitoring op afstand kunnen mensen mogelijk volledig thuis worden behandeld en kunnen we het aantal ziekenhuisopnames verminderen.”

