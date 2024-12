Innoveren vanuit een probleem in plaats vanuit technologie

In de zorg komen veel digitale innovaties voorbij, maar het schort vaak aan de implementatie hiervan. Om nieuwe technologieën echt tot hun recht te laten komen, moeten de zorgprocessen waar we deze innovaties inzetten veranderen. Daarbij volstaat een herinrichting van een deel van het proces meestal niet. Het veranderen van gehele processen is echter ingewikkeld en tijdrovend, waardoor innovatieve technologieën vaak niet optimaal benut worden. Bij Radboudumc Health Innovation Labs kiezen we er daarom voor om innovaties te ontwikkelen vanuit een probleem, waarbij we alle partijen die een rol spelen bij het succesvol implementeren van een oplossing betrekken. Dat maakt de uiteindelijke implementatie van (digitale) innovaties soepeler en effectiever.

Om succesvol te innoveren vanuit een probleemstelling is een aantal dingen belangrijk. Zo vergroot je de kans op succes door de innovatietrajecten door ervaren teams te begeleiden, zoals wij bij Health Innovation Labs doen. Daarnaast is het cruciaal om te denken vanuit en met de eindgebruiker, wat meestal de patiënt, verpleegkundige of arts is. En ook het onderwijzen van de betrokken mensen is essentieel. Om innovaties met succes te implementeren moeten zorgprofessionals de kans krijgen om te leren hoe ze met de nieuwe digitale middelen moeten werken.

Verandermanagement

Om de lasten van zorgverleners te verlagen, kunnen technologieën gericht op patiënten een uitkomst bieden. Daarvoor moet onze houding ten opzichte van patiënten alleen wel voor veranderen. Het uitgangspunt moet worden: wat kunnen patiënten wél zelf? Ik hoop dat we daar de komende jaren stappen in gaan maken, zodat de handelingen die niet in het ziekenhuis hoeven te worden gedaan, daar ook niet meer worden uitgevoerd.

Een verschuiving van zorg naar de thuissituatie is niet alleen voordelig voor zorgverleners, maar geeft patiënten ook meer regie over hun eigen leven en ziekte. En dat is iets waar veel patiënten om staan te springen. Uiteindelijk helpt het stimuleren van zelfmanagement ook om capaciteit beschikbaar te maken voor de momenten waarop patiënten een zorgprofessional nodig hebben. Zeker met oog op de toekomst wordt dat noodzakelijk om zorg te kunnen blijven leveren wanneer dat écht nodig is.

Ivy Duo+

Maar om zelfmanagement en het verlenen van zorg op andere plekken dan in het ziekenhuis mogelijk te maken zijn aanpassingen nodig. Zo moeten medische apparaten bijvoorbeeld kleiner worden, waardoor ze draagbaar zijn en makkelijker gehanteerd kunnen worden door patiënten zelf. Een voorbeeld daarvan is de Ivy Duo+ draagbare infuuspomp.

Patiënten zijn vaak gekluisterd aan een logge infuuspaal. Dat beperkt patiënten ontzettend in hun bewegingsmogelijkheden, terwijl we weten dat de mobiliteit van patiënten belangrijk is. Daarnaast hangt er een soort stigma aan het rondlopen met een infuuspaal, waardoor infuuspalen ook impact hebben op de mentale gesteldheid van patiënten. Infuuspalen zitten zorgverleners geregeld in de weg bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Vanuit die probleemstellingen is Health Innovation Labs betrokken geraakt bij de ontwikkeling van de draagbare infuuspomp Ivy Duo+.

Samenwerking

We moeten met elkaar nadenken over welk doel een innovatie dient. Daarvoor moeten verschillende partijen samenkomen, waaronder zorgverzekeraars, zorgorganisaties, artsen, verpleegkundigen en patiënten. Mensen werken vaak al heel lang op een bepaalde manier, en hebben veel goede redenen om dat op die manier te doen. Die mensen moeten echt meegenomen worden wanneer we processen op een andere manier willen inrichten. En we moeten met elkaar uit gaan vogelen wat die manier gaat zijn, want dat is nog niet helemaal uitontwikkeld.

Dat kost heel veel tijd en energie, en laten we daar nou net tekorten aan hebben in de zorg. Zorgverleners moeten de tijd hebben en krijgen om met innovaties te werken. We kunnen niet technologie na technologie over ze uitstorten in de aanname dat ze direct weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Zorgverleners en patiënten moeten ruimte krijgen om te experimenteren willen we de implementatie van nieuwe technologieën laten slagen.