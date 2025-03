CumuluZ werkt dankzij subsidie verder aan beschikbaarheid zorgdata

Stichting CumuluZ Zorgdata (CumuluZ) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werken aan een nieuwe aanpak om zorgdata beter beschikbaar te maken. Hiermee worden data uit verschillende bronnen opgehaald en eenduidig beschikbaar gemaakt. Ook gaat CumuluZ helpen dat er eenheid van taal is binnen de zorgverlening en dat zorgorganisaties dezelfde techniek gebruiken. De toekenning van de subsidie is een belangrijke stap richting databeschikbaarheid voor patiënten, zorgverleners en onderzoekers.

“Ik zie CumuluZ als een belangrijke uitvoerder om landelijke gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid te bereiken. VWS zal de stichting daarom de komende jaren financieel ondersteunen”, aldus minister Agema (VWS) in haar brief aan de Tweede Kamer.

Organisatie en samenwerking

Met de subsidie wordt de komende jaren de CumuluZ-organisatie verder ingericht. Zo wordt er gewerkt aan het ontwerp van het platform voor een betere beschikbaarheid van zorgdata. Vervolgens wordt het getest en ingevoerd. De eerste tests worden in de komende maanden voorbereid. CumuluZ gaat hiervoor een aantal ‘use -cases’ kiezen. Voor deze praktijkvoorbeelden wordt een overkoepelend ontwerp van een data-infrastructuur gemaakt.

Stichting CumuluZ Zorgdata is opgericht door verschillende zorgorganisaties: NFU (universitair medische centra), NVZ (algemene en categorale ziekenhuizen en revalidatiecentra), ActiZ (ouderenzorg), LHV (huisartsen), InEen (eerstelijnszorg), NHG (huisartsen) met medewerking van Santeon, mProve en de Nederlandse GGZ. CumuluZ werkt nauw samen met andere partijen, zoals Nictiz, VZVZ, en programma’s van VWS zoals Landelijk vertrouwensstelsel. Maar ook met leveranciers en bestaande initiatieven.

Landelijk Dekkend Netwerk

De zorgorganisaties bundelen hun krachten om zo optimale beschikbaarheid van gezondheidsdata te verzorgen. Ze hopen daarmee toe te werken naar een Landelijk Dekkend Netwerk van infrastructuren (LDN), waarin VWS de regie pakt. Om de zorg voor iedereen goed, toegankelijk en betaalbaar te houden wordt er steeds vaker ingezet op digitale en hybride zorg. Dat betekent ook een cruciale rol voor digitalisering, gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid. VWS laat weten dat met de Nationale visie en strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (NVS) inwoners, zorgverleners en wetenschappers in 2035 over data kunnen beschikken.

De stip op de horizon is databeschikbaarheid voor passende (digitale en hybride) zorg, gezondheid en preventie in 2035. Dit houdt in dat de juiste gezondheidsgegevens voor iedereen die daartoe bevoegd is en toestemming heeft, op elk moment en op elke plek beschikbaar kunnen zijn. Dit geldt voor primair én secundair gebruik waarbij de patiëntveiligheid, de privacy en de vrije toegang tot de zorg zijn gewaarborgd.