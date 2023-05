JBZ lanceert podcast voor kankerpatiënten

Deze podcast is speciaal ontwikkeld voor kankerpatiënten en hun naasten en heeft als doel de persoon achter de ziekte te laten zien. Het Oncologisch Centrum heeft input verzameld van 25 patiënten en op basis daarvan zijn drie belangrijke onderwerpen naar voren gekomen: informatie, geruststelling en herkenning. Het doel van de podcast is om te laten zien dat voorlichting over een behandeling niet alleen draait om het zenden van informatie, maar juist om een persoonlijk gesprek waarin de mens centraal staat.

De podcast bestaat uit drie afleveringen van elk ongeveer 30 minuten, waarin een verpleegkundig specialist, een arts en een patiënt als ervaringsdeskundige met elkaar in gesprek gaan over respectievelijk chemo-, doelgerichte- en immuuntherapie. Daarnaast krijgt de luisteraar een rondleiding door het Oncologisch Centrum.

Kankerpatiënten centraal in podcast

De podcast biedt begrijpelijke informatie over diverse kankerbehandelingen, maar de focus ligt voornamelijk op de menselijke aspecten van de ziekte. Patiënten kunnen zelf bepalen wanneer en waar ze een aflevering beluisteren, en met wie. Carolien Burghout legt uit: “Medische brochures bevatten veel technische informatie, wat nuttig kan zijn voor patiënten, maar het negeert de menselijke kant van de behandeling. In onze podcast draait het om de persoon en beantwoorden we vragen zoals: ‘Hoe deel ik mijn diagnose met mijn dierbaren?'”

Ervaringsdeskundige

Hans Denteneer deelt in de podcast zijn persoonlijke verhaal als ervaringsdeskundige. Hij vertelt zijn ervaringen zoals ze zijn: eerlijk en oprecht. Voordat hij werd behandeld in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, had hij veel verhalen gehoord over kankerzorg en ziekenhuizen. Maar hij werd enorm goed ontvangen door het JBZ. Hans voelt zich veilig en begrepen door de zorgverleners en bewondert hun betrokkenheid. Ondanks dat hij bijna 70 jaar oud is, zoekt hij geen informatie op het internet over kanker. Als hij met zijn verhaal slechts één persoon kan helpen via de podcast, dan heeft hij zijn doel bereikt.

Familiegevoel

Carolien Burghout legt uit dat de podcast een meerwaarde heeft doordat patiënten beter geïnformeerd worden over wat hen te wachten staat tijdens een kankerbehandeling. Het hebben van kanker kan namelijk veel angst en onzekerheid veroorzaken. Door het luisteren van deze podcast hopen zij dat de spanning die de eerste behandeling met zich meebrengt, wat draaglijker wordt. Zorg moet zich richten op de mens en niet alleen op de ziekte, ook als het gaat om voorlichting. Kankerpatiënten moeten zich thuis kunnen voelen en echt gezien worden als persoon.

Elk jaar krijgen ongeveer 115.000 Nederlanders te horen dat ze gediagnosticeerd zijn met kanker, een diagnose die veel onzekerheden en emoties met zich meebrengt. Een jaar geleden werd voor kankerpatiënten de Compas-Y app ontwikkeld. Een laagdrempelig hulpmiddel dat vooral in de eerste fase na de diagnose van kanker houvast kan bieden.

Podcast

De podcast ‘In behandeling: Kanker’ is te beluisteren op alle platformen waar podcasts aangeboden worden. De podcast is mede tot stand gekomen door een donatie van ‘Walk and Dance to Fight Cance’ in ’s-Hertogenbosch, een evenement van ‘Stichting Fight cancer’.