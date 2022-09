Karine van ’t Land wordt nieuwe voorzitter KAMG 

Op 22 september 2022 stemden de leden van KAMG in met de benoeming van Karine van ’t Land, die daarmee met ingang van 1 januari 2023 het nieuwe gezicht wordt. De KAMG verenigt acht wetenschappelijke verenigingen van artsen die zich dagelijks inzetten voor een gezonde bevolking in Nederland. In totaal worden door de koepel de belangen van ruim 2.000 artsen Maatschappij + Gezondheid behartigd die aangesloten zijn bij afzonderlijke verenigingen.

Gevoel voor publiciteit

Karine van ’t Land is volgens KAMG de geschikte kandidaat voor dit voorzitterschap omdat ‘ze een duidelijke visie heeft op het vak die ze duidelijk uitdraagt en beschikt over een breed netwerk.’ Tevens heeft ze een goed gevoel voor publiciteit, onder het motto ‘als je goede dingen doet, mag je dat ook laten zien.’ Van ’t Land heeft de nodige ervaring met lobbyen, bijvoorbeeld met artikelen voor leefstijlgeneeskunde waarop zelfs Kamervragen volgden en middels het recente KAMG-essay ‘Samen Werken aan Volksgezondheid’.

Nieuwe voorzitter KAMG houdt van vernieuwing

Karine van ’t Land zet zich in voor de volksgezondheid door te verbinden, te verdiepen en te vernieuwen. Haar professionele identiteit als arts Maatschappij + Gezondheid vormt de basis voor al haar activiteiten zoals het nieuw verworven voorzitterschap bij KAMG. Met plezier blikt ze terug op het begin van haar loopbaan als jeugdarts op een consultatiebureau. Met name genoot ze van het werk met jonge gezinnen, de doorgevoerde innovaties en de samenwerking met gemeenten. Tegenwoordig werkt ze vanuit haar basis als arts Maatschappij + Gezondheid in verschillende rollen voor diverse organisaties. Voor Coöperatie Menzis is ze actief als zorgexpert en adviseur voor preventie en voor de Aletta Jacobs School of Public Health aan de RUG werkt ze als docent.

Digitale verwijsplatforms

Bij ICT&health is ze hiernaast lid van de redactieraad, waar ze graag haar kennis en visie deelt. Onlangs schreef ze bijvoorbeeld op dit kennisplatform een blog over de mogelijke inrichting van digitale verwijsplatforms. Ze vindt dat haar profiel goed aansluit bij de nieuwe functie bij KAMG, omdat KAMG staat voor innovatie in het verbinden van het sociale en medische domein. Dat zijn precies de thema’s waar haar interesse naar uitgaat. ‘Ik vind het belangrijk om mee te werken aan goede, laagdrempelige gezondheidszorg voor met name kwetsbare mensen. Preventie, e-health, innovatie en vooral ook heel praktische oplossingen zijn onderwerpen die daarbij regelmatig voorbijkomen.”

Van ’t Land werkt volgens mensen die haar goed kennen vooral vanuit de inhoud en heeft affiniteit met academisch werk. Daarbij heeft ze oog voor urgente en actuele thema’s binnen de publieke gezondheidszorg, zoals armoede en stress, planetary health, mentale veerkracht van de jeugd, effectieve inzet op preventie en de noodzakelijke keuzes die in de zorgsector moeten worden gemaakt.