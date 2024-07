Meer transparantie over zorgkwaliteit via 'check'-websites

Sinds 1 juli 2024 zijn de websites Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck geüpdatet met nieuwe cijfers. Met de websites willen ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen patiënten toegankelijke en begrijpelijke informatie bieden over de kwaliteit van zorg. Zo stellen de betrokken zorgaanbieders bij te willen dragen bij toenemende transparantie in en over de zorg.

De brancheorganisaties voor ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen – de NVZ, NFU en RN – benadrukken het belang om de cijfers over de kwaliteit van zorg transparant te maken en te houden voor cliënten, patiënten en geïnteresseerden. Het gezamenlijke doel van de initiatiefnemers van Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck is dan ook om meer inzicht te geven in de kwaliteit van zorg aan de patiënt, zodat patiënten een geïnformeerde keuze kunnen maken.



De informatie op beide websites betreft met name kwaliteitsinformatie, patiëntervaringen en actuele wachttijden. Nieuw is dat steeds meer ziekenhuizen en umc’s ook extra informatie geven over met welke andere instellingen ze samenwerken bij complexe aandoeningen en over de samenwerking in regionale multidisciplinaire overleggen.

Sneller meer transparantie

Om het proces voor meer transparantie te versnellen, heeft voormalig minister Dijkstra van VWS (zij is begin juli opgevolgd door minister Agema) in overleg met het zorgveld een aantal acties aangekondigd om de informatiepositie van patiënten te verbeteren. Eén van de websites met kwaliteitsinformatie is Ziekenhuischeck.nl. Dat schreef de voormalig minister in een brief aan de Tweede Kamer op 18 juni.



Op Ziekenhuischeck staat in dit kader kwaliteitsinformatie over de behandeling van 36 aandoeningen en 13 algemene kwaliteitsthema’s. De informatie is afkomstig uit de indicatoren die ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen jaarlijks verplicht aanleveren aan de overheid. Zodra er meer kwaliteitsinformatie beschikbaar komt, wordt dit toegevoegd aan Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck. Ook dit jaar zijn beide websites uitgebreid met nieuwe informatie.

Over de websites

Op Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck kunnen patiënten en cliënten actuele kwaliteitsinformatie vinden. De site toont bijvoorbeeld hoe vaak een zorginstelling een bepaalde behandeling uitvoert en het aantal complicaties. Ook toont de site actuele wachttijden (kliniek, polikliniek, behandelingen polikliniek), patiëntervaringen, en hoeveel patiënten jaarlijks in het ziekenhuis of een revalidatie-instelling komen.



Bij alle resultaten staat in begrijpelijke taal uitgelegd wat de cijfers zeggen over de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis of revalidatie-instelling. Hierbij kunnen ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen zelf een toelichting geven bij een cijfer. Waarom scoren zij lager of juist hoger dan gemiddeld? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. De toelichtingen zijn minstens zo belangrijk als de cijfers zelf.

Over de initiatiefnemers

Ziekenhuis- en Revalidatiecheck zijn zoals aangegeven een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN), in samenwerking met Dutch Hospital Data (DHD). Alle Nederlandse ziekenhuizen, umc’s en de bij RN aangesloten instellingen doen mee.



Steeds meer patiënten, cliënten en overige belangstellenden weten volgens de initiatiefnemers de sites te vinden. Zo werd Ziekenhuischeck in 2023 door meer dan een half miljoen mensen bezocht. In 2019, het eerste jaar dat de website bestond, was dit circa 100.000 keer. Revalidatiecheck werd in 2020 gelanceerd.

Afkomst informatie

Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck maken gebruik van al aangeleverde en openbare cijfers om extra administratieve lasten te voorkomen. De informatie is herleidbaar vanuit het Openbaar Databestand dat jaarlijks wordt gepubliceerd.



Naast Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck is ook op andere plekken informatie over kwaliteit beschikbaar. Zo staat er op de overheidssite Zorginzicht staat een compleet overzicht van websites met openbare data.