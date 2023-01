KNMP wil gesprek met Kuipers over online apotheken

De uitnodiging van Kuipers voor een gesprek over online apotheken neemt KNMP met beide handen aan. Sterker nog, KNMP-voorzitter Aris Prins stelt: “Het bestuur voert dit gesprek het liefst zo spoedig mogelijk”. Dit komt omdat het standpunt van de apothekersorganisatie nogal verschilt van dat van de minister. KNMP is bijvoorbeeld vooralsnog expliciet tegen het promoten van stand alone internetapotheken door zorgverzekeraars.

Hybride apotheek heeft voorkeur

De brancheorganisatie laat weten: ‘Voor de KNMP is het uitgangspunt dat elke openbare apotheek een internetapotheek is. De internetapotheek kan niet zonder openbare apotheek en de KNMP ziet daarom de meerwaarde niet van een internetapotheek, los van de openbare apotheek. De KNMP ziet meer kansen om met de ontwikkelingen van de openbare apotheek naar een hybride apotheek aan te sluiten bij de wensen en behoeften van patiënten.’

KNMP heeft andere visie dan minister

Met die visie zit de apothekersorganisatie dus op een ander spoor dan minister Kuipers, die vindt dat online apotheken ook prima separaat kunnen functioneren. Hij stelt zelfs dat afzonderlijke digitale farmacie broodnodig is vanwege de grote druk op de gezondheidsmarkt.

Dergelijke online ketens werken volgens hem aanvullend en zijn zodoende geen bedreiging voor fysieke apothekers. Kuipers vindt het dan ook wenselijk dat zorgverzekeraars transformaties in de zorg bevorderen en faciliteren. Zodoende had hij geen enkel bezwaar aan een recente PR-campagne van VGZ, waarin twee online apotheken werden aanbevolen.

Risico’s stand alone internetapotheken

KNMP vindt echter dat er nog teveel risico’s kleven aan opschaling van stand alone internetapotheken. Voorzitter Aris Prins van de KNMP ziet natuurlijk ook wel dat de digitalisering in de farmaceutische zorg snel toeneemt. Hij vindt het echter belangrijk dat dit gebeurt vanuit het netwerk in de wijk. Apotheken en apothekers anticiperen daar volgens hem ook constant op. ‘Wij hebben een standpunt ingenomen over internetfarmacie en willen dat graag nog eens toelichten bij de minister.’

De organisatie verwacht met name dat de opschaling van het fenomeen internetapotheek een groot afbreukrisico betekent voor de farmaceutische zorg voor de patiënt en de huidige goed georganiseerde samenwerking tussen zorgverleners. De KNMP stelt in haar visiedocument dan ook dat internetapotheken en zorgverzekeraars zich onvoldoende bewust zijn van deze risico’s.

Bedreiging kwaliteit farmacie

De KNMP adviseert betrokken partijen – zowel zorgaanbieders alsook zorgverzekeraars – om de risico’s voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg, die gepaard gaan met de internetapotheek, op voorhand in kaart te brengen en weg te nemen. Tot die tijd wordt de internetapotheek vooral als bedreiging gezien voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg en de goed georganiseerde multidisciplinaire samenwerking.

De brancheorganisatie van apothekers staat dus negatief tegenover beleid van zorgverzekeraars die internetapothekers promoten. Maar de KNMP is en blijft in gesprek met stakeholders over internetfarmacie en zal haar visie binnenkort dus ook nog eens bij minister Kuipers expliciet voor het voetlicht brengen.