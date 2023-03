Kort zorgnieuws: 24/7 Borstkolf verhuur; Langdurige zorg thuis, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een 24/7 borstkolf verhuur ‘automaat’ bij het Anna Ziekenhuis, een bijeenkomst voor langdurige zorg thuis en de fusie van het HagaZiekenhuis en Lageland Ziekenhuis. Daarnaast ook nog aandacht voor een nieuw ad interim bestuurslid bij het gefuseerde HagaZiekenhuis.

24/7 Borstkolf verhuur

Het Anna Ziekenhuis heeft bij de ingang van de Eerste Hulp een ‘automaat’ geplaatst waar ouders nu het hele jaar door, 24 uur per dag, via MYPUMP een borstkolf kunnen huren. In totaal zijn veertien kluisjes met kolfsets beschikbaar. Niet alleen voor ouders wiens baby in het Anna Ziekenhuis geboren is, maar ook voor andere ouders in de regio.

De kolven kunnen online gereserveerd worden. Op het betreffende tijdstip kan de kolfset bij de automaat betaald en opgehaald worden. “Voorheen konden ouders voor het huren van een borstkolf in de regio alleen terecht in een thuiszorgwinkel. Die winkel is ’s nachts, op zondagen en feestdagen gesloten”, aldus verpleegkundige Evelien Rambach. Zij heeft samen met collega verpleegkundige Marloes van Beek ervoor gezorgd dat de 24/7 borstkolf automaat bij het Anna Ziekenhuis geplaatst is.

Bijeenkomst voor langdurige zorg thuis

Op 16 maart organiseert VitaValley samen met de HAN een iXbitessessie voor langdurige zorg @HOME. Tijdens die bijeenkomst delen organisaties die technologie succesvol hebben geïmplementeerd ervaringen en tips over het gebruik van technologie in de zorg (thuis). Daarnaast wordt gedemonstreerd hoe deze organisaties kennis delen via het platform van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Aanmelden kan hier.

Deelnemers aan de bijeenkomst krijgen antwoorden op vragen: Op welke manier bereiden de zorgprofessionals van nu én van de toekomst zich voor op de nieuwe manier van zorgverlening? Hoe implementeer je als organisatie die technologie in je organisatie? Welke technologie kies je? Waar vind je kennis en ervaring van organisaties die je voorgingen? En hoe zorg je dat zorgprofessionals en cliënten de nieuwe technologie ook echt gebruiken?

Fusie Haga- en LangeLand Ziekenhuis

Met ingang van 1 maart zijn het HagaZiekenhuis in Den Haag en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer officieel gefuseerd. Door de fusie kunnen inwoners van Zoetermeer, Den Haag en omgeving blijven rekenen op topzorg dicht bij huis. Op 1 juni wijzigt de naam LangeLand Ziekenhuis in HagaZiekenhuis Zoetermeer. Door de fusie wordt het HagaZiekenhuis het grootste topklinische ziekenhuis in de regio.

De zorg wordt zo verdeeld dat de wachttijd zo kort mogelijk is voor patiënten. Daarbij speelt het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plek een belangrijke rol. Welke zorg er per locatie geboden gaat worden, dat gaan de ziekenhuizen de komende periode verder uitwerken.

Ad interim bestuurder HagaZiekenhuis

Hans Turkesteen is per 6 maart benoemd tot ad interim bestuurder van het HagaZiekenhuis. Hij vormt nu samen met bestuursvoorzitter Norbert Hoefsmit de raad van bestuur van stichting HagaZiekenhuis.

Hans Turkesteen heeft jarenlange ervaring als CFO bij verschillende bedrijven. Hij is bekend met de financiering van ziekenhuizen vanuit zijn rol (tot 1 maart j.l) bij het Erasmus MC als vice-voorzitter van de raad van toezicht en voorzitter van de Auditcommissie.

