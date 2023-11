Kort zorgnieuws: 3D orgaanatlas; Verpleegkundeprijzen, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de 3D Human Organ Atlas met extreem hoge resolutie beelden van menselijke organen en de uitreiking van drie verpleegkundige prijzen tijdens het Zorg voor de Toekomst symposium van het CWZ. Verder ook aandacht voor het AI-project van dr. Inge Wortel voor het analyseren van celbewegingen.

3D Human Organ Atlas

Binnen het Human Organ Atlas Hub (HOAHub) project worden extreem hoge resolutie beelden van menselijke organen gemaakt. De beelden worden gecreëerd met behulp van de deeltjesversneller in Grenoble. Inmiddels zijn al van meer dan 50 organen dergelijke beelden gemaakt, zoals longen, hersenen, harten, nieren, milten en levers. De organen die voor deze 3D-atlas gebruikt worden, zijn afkomstig van lichamen van mensen die zich ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap.

De scans hebben een resolutie van 25 micron, wat ongeveer twintig keer de resolutie is van een klinische CT-scanner. Vervolgens kan worden ingezoomd op kleine gebieden met een resolutie van <1 micron, wat vijfhonderd keer de resolutie is van een CT-scanner. Bernadette de Bakker is arts en imaging-specialist en speelt een belangrijke rol bij de HOAHub. In onderstaande video legt ze uit waarom dit onderzoek zo belangrijk is.

Zorg voor de Toekomst

Eind oktober werd het symposium ‘Zorg voor de Toekomst’ gehouden in het Auditorium van het CWZ. Centraal stond de uitreiking van drie verpleegkundige prijzen: de CWZ verpleegkunde wetenschapsprijs, de EBP (Evidence Based Practice) prijs en de verpleegkunde scriptieprijs. De genomineerden van elke categorie presenteerden tijdens het symposium hun onderzoeken.

Keetie Kreemers, verpleegkundig specialist orthopedie en traumatologie, won de CWZ verpleegkundige wetenschapsprijs. Zij deed onderzoek naar blaaskatheterisatie na een heup- en knieartroplastiek. De EBP prijs werd in de wacht gesleept door Yvette Vernooij, Laurien Kanis en Petra Woolderink, verpleegkundigen van afdeling C40 heelkunde. Zij vroegen zich af of patiënten voorafgaand aan een operatie konden douchen ter voorkoming van postoperatieve wondinfecties of dat douchen een effect zou hebben perioperatieve hypothermie. De derde prijs, de verpleegkundige scriptieprijs was voor Mieke Heitkamp – van Deursen, verpleegkundig specialist neurologie/neurochirurgie met haar onderzoek naar de ervaringen en ondersteuningsbehoeften tijdens de detoxbehandeling bij patiënten die lijden aan medicatie overgebruikshoofdpijn.

AiNed Fellowship Beurs

Dankzij de toewijzing van een AiNed Fellowship Beurs kan dr. Inge Wortel binnenkort starten met een onderzoeksproject getiteld ‘AI and Simulations for Decoding the Spatiotemporal Dynamics of Immune Responses’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Celbeweging is cruciaal in gezondheid en ziekte. Met microscopen kunnen wetenschappers die beweging filmen. Omdat deze filmpjes lastig te analyseren zijn, ontwikkelt het project van Inge Wortel AI om daarbij te helpen. AI versnelt zo nieuwe ontdekkingen in belangrijke onderzoeksgebieden zoals immunologie en kankeronderzoek.

