Kort zorgnieuws: Afspraken online bij ETZ; Mijlpaal MedMij; STZ-accreditaties Maasstad, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het online maken van een afspraak voor röntgenfoto’s in het ETZ, een mijlpaal voor MedMij en het opvragen van medische gegevens via PGO’s en vier nieuwe STZ-accreditaties voor het Maasstad. Verder ook nog aandacht voor twee aanstaande bestuurswisselingen bij ’s Heerenloo en het vijfjarige bestaan van Ziekenhuischeck.

Röntgenfoto afspraak online

Patiënten die door hun huisarts worden doorverwezen voor het maken van een röntgenfoto in het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) kunnen de afspraak daarvoor nu online inplannen, via het digitaal patiëntendossier van MijnETZ. Uiteraard moeten zij daarvoor wel een account hebben voor MijnETZ. Die kan met DigID aangevraagd worden via de website van het MijnETZ.

Voor patiënten biedt het online inplannen van een afspraak voor het maken van een röntgenfoto diverse voordelen. Bellen is niet meer nodig, en het inplannen van de afspraak kan op elk moment gedaan worden, ook buiten de openingstijden van de röntgenpoli. In MijnETZ kunnen patiënten bovendien alle lopende afspraken in één overzicht raadplegen.

1 miljoen medische gegevens via PGO

MedMij heeft in oktober een bijzondere mijlpaal bereikt. Sinds de eerste uitwisseling van gegevens via MedMij, in mei 2021, zijn al 1 miljoen keer medische gegevens opgevraagd in een PGO met MedMij-label.

In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal succesvolle verzoeken voor het ophalen van medische gegevens kwartaal-op-kwartaal met bijna 20 procent naar 268.851. Ook het aatal unieke PGO-gebruikers neemt toe. In heel 2022 haalden ca. 87.000 unieke PGO-gebruikers hun gegevens op bij hun zorgverlener. In de eerste helft van dit jaar waren dat er al zo’n 226.000 en momenteel komen daar zo’n 1.000 gebruikers per dag bij.

Vier STZ-accreditaties Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis heeft twee nieuwe STZ-accreditaties toe mogen voegen aan de elf bestaande zorgfuncties. Het Rotterdams Duizeligheidscentrum en Seksuele Gezondheid hebben nu ook een STZ-accreditatie. Daarnaast zijn twee van de eerder geaccrediteerde functies goedgekeurd voor heraccreditatie: het Brandwondencentrum en Systemische Auto-immuunziekten.

Op de polikliniek Willemsplein, waar het Rotterdams Duizeligheidscentrum zich bevindt, werkt een team van neurologen, KNO-artsen, psychologen en therapeuten van de ziekenhuizen intensief samen. De poli Sexuele Gezondheid behandelt sins 2004 patiënten met HIV, hepatitis b en c en overige seks – en bloed gerelateerde ziekten. “Dat we zijn beloond met een STZ-accreditatie is een erkenning voor de goede zorg die we onze patiënten elke dag bieden”, zegt Rachida El Moussaoui, internist-infectioloog in het Maasstad Ziekenhuis.

Ziekenhuischeck bestaat vijf jaar

Afgelopen maand vierde de website www.ziekenhuischeck.nl haar vijf jarige bestaan. Op de website is informatie te vinden over de kwaliteit van de ziekenhuizenzorg in Nederland. Van veel behandelingen en ziektes kan opgezocht worden hoe goed ziekenhuizen dat doen. Daarnaast geven patiënten elk ziekenhuis een rapportcijfer.

Een overzicht van de kwaliteitsinformatie die op ziekenhuischeck te vinden is:

elk ziekenhuis krijgt een algemeen cijfer voor de kwaliteit van zorg.

ziekenhuizen leveren zelf informatie aan over hoe goed ze zijn in behandelingen

de cijfers van ziekenhuizen kunnen onderling vergeleken worden

ziekenhuizen geven zelf toelichting op hun cijfers

Nieuwe RvT leden bij ’s Heerenloo

De Raad van Toezicht van ’s Heerenloo heeft op 9 oktober de komst van nieuwe leden bekend gemaakt: Pauline Meurs en Monique Philippens. Zij gaan Cordula Wagner en Simona Tiems vervangen, wiens benoemingstermijn afloopt.

Op 1 december neemt Monique Philippens, als opvolger van Simona Tiems, zitting in de raad van toezicht, met als aandachtsgebieden innovatie & digitalisering. 1 mei 2024 zal Pauline Meurs Cordula Wagner opvolgen, met als aandachtsgebieden zorg & kwaliteit.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.