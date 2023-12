Kort zorgnieuws: AI voorspelt overlijden; PGO-gebruik blijft stijgen, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een verkoopstop van de Apple Watch in de VS omdat de fabrikant SPO2 sensortechnologie zonder licentie gebruikt en een bijzondere AI-toepassing in Denemarken waarmee het overlijden van mensen voorspeld kan worden. Verder ook nog aandacht voor het PGO-gebruik in Nederland, dat gestaag doorgroeit.

Apple Watch 9 schendt SPO2 patent

De Apple Watch is de afgelopen jaren doorgebroken binnen de medische wereld, als wearable voor gezondheidsmetingen. De technologie die Apple, net als Fitbit, in het slimme horloge gestopt heeft, wordt al volop gebruik. Deze week kwam er echter een kink in de kabel. Masimo, een concurrent op het gebied van health wearables, betichtte Apple er in een al jaren lopende juridische strijd van dat de fabrikant een van de patenten van Masimo schendt door een sensor te gebruiken waarvan het patent in handen is van Masimo.

Het betreft een gepatenteerde sensor die gebruikt wordt voor het meten van het zuurstofniveau (SPO2) in het bloed. Veel smartwatches kunnen dat tegenwoordig al, maar Apple gebruikt daar dus een technologie voor die niet van haar zelf is, zo claimt Masimo. De ITC bepaalde onlangs dat Apple zich inderdaad aan patentschending schuldig maakt. Daarom heeft de fabrikant een week geleden besloten om de verkoop van de negende generatie van de Apple Watch in de VS tijdelijk stil te leggen. Vooralsnog geldt de verkoopstop voor de Apple Watch 9 (Ultra) alleen voor de VS.

Overlijden voorspellen met AI

Er is wereldwijd veel te doen over hoe wij, ook in de gezondheidszorg, moeten omgaan met AI. Kunstmatige intelligentie kan bijna letterlijk in alle sectoren en facetten van ons leven binnendringen. De vraag is echter of we dat wel moeten willen. Op dit moment wordt vooral gekeken naar het invoeren van regels en wetten om het gebruik van AI op vlakken waar dat ethisch mogelijk niet verantwoord is, te beperken. Een voorbeeld van een dergelijke twijfelachtige AI-toepassing is het voorspellen van iemands dood aan de hand van een AI-algoritme dat kijkt naar levensstijl en -patronen. Zo’n model is onlangs in Denemarken ontwikkeld. Daarvoor werden persoonlijke gegevens van alle 6 miljoen Denen gebruikt om een AI-model te trainen.

Een mogelijke toepassing die vervolgens geopperd werd, is dat zorgverzekeraars zo meer inzicht kunnen krijgen in de zorgkosten die zij van bepaalde cliënten kunnen verwachten. Echter, de onderzoekers achter de technologie zeggen dat deze AI-technologie weliswaar een positieve impact zou kunnen hebben bij het vroegtijdig voorspellen van sociale en gezondheidsproblemen, maar dat deze uit de handen van grote bedrijven moet worden gehouden.

PGO gebruik groeit door

Uit gegevens van MedMij blijkt dat het aantal PGO-gebruikers in Nederland gestaag doorgroeit. In oktober van dit jaar kwamen er 47.282 nieuwe gebruikers bij, een stijging van zeven procent ten opzichte van de maand daarvoor. In de eerste tien maanden van dit jaar Daarmee stijgt het aantal PGO-gebruikers met ruim 7% ten zijn er bijna 395.000 PGO-gebruikers geweest die 911.000 keer medische gegevens opvraagden in hun PGO.

Ook het aantal zorgaanbieders op de Zorgaanbiederslijst blijft licht stijgen. Die lijst telt nu 5.078 zorgaanbieders die in totaal 12 verschillende gegevensdiensten aanbieden. In oktober kwamen er 20 zorgaanbieders bijgekomen, waarvan 15 huisartsen. 17 PGO-leveranciers die als DVP (dienstverlener persoon) het MedMij-label hebben, wisselen actief gezondheidsgegevens uit. Aan de kant van zorgaanbieder zijn er 15 DVA-leveranciers die ervoor zorgen dat de 5.078 zorgaanbieders gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen richting een PGO.

