Kort zorgnieuws: Beeldverhalen; Betere bedbel; Digitaal meekijkconsult, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor laagdrempelige video voorlichtingsmateriaal voor jongeren, de ontwikkeling van een betere bedbel en een mijlpaal op het gebied van digitale meekijkconsulten in het Bravis. Verder ook nog kort zorgnieuws over de Cursus DigiVitaler van het MST en de bieb in Enschede en de aanstelling van een nieuwe directeur IT en Digitale Transformatie bij Philadelphia.

Laagdrempelige beeldverhalen

Veel voorlichtingsmateriaal over psychische problemen is te complex voor jongeren. Daarom hebben het Trimbos-instituut en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie laagdrempelige beeldverhalen ontwikkeld met behulp van waardevolle inbreng van professionals uit de praktijk en jongeren.

Deze maand zijn in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, twee van dergelijke Beeldverhalen, over kinderen van ouders met een kwetsbaarheid online verschenen. De Beeldverhalen zijn al te downloaden en zullen de komende tijd ook als animaties verschijnen, naast het Nederlands ook in het Pools, Arabisch en Tigrinya.

Betere bedbel in ontwikkeling

Studenten zorgtechnologie werken samen met Create4Care van het Erasmusmc aan de ontwikkeling van een betere bedbel. Die moet problemen zoals het bevestigen, nu nog vaak met een te lange kabel die in de knel kan komen of waardoor de bel op de grond kan valen, moet verhelpen.

Inmiddels hebben de studenten zorgtechnologie al een aantal prototypes ontwikkeld. Het favoriete ontwerp gaat nu verder ontwikkeld worden. Voor de kerstvakantie komen de studenten met een verder verbeterde versie. Het doel is om daarna een professioneel model te 3D printen dat geëvalueerd kan worden in de praktijk.

500e digitale meekijkconsult Bravis

In het Bravis ziekenhuis hebben medisch specialisten en de huisartsen aangesloten bij Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) deze week het 500ste digitale meekijkconsult gerealiseerd. Bij een dergelijk consult kan een huisarts via een beveiligde omgeving in VIPLive medisch advies vragen aan de specialisten van de 11 aangesloten vakgroepen.

Deze digitale meekijkconsulten hebben als voordeel dat het aantal onnodige doorverwijzingen afneemt. Voor de patiënt hebben deze digitale consulten bovendien geen gevolgen voor het eigen risico van de zorgverzekering.

Cursus DigiVitaler

Digitalisering is in de zorg al lang niet meer weg te denken en zal de komende jaren alleen maar een grotere rol gaan spelen. Helaas kan nog iedereen daar even goed mee omgaan. Bibliotheek Enschede heeft daarom samen met het Medisch Spectrum Twente (MST) op 22 november een cursus DigiVitaler in het patiëntendossier georganiseerd.

In deze cursus kregen deelnemers uitleg over de mogelijkheden en het gebruik van MijnMST, het patiëntenportaal van MST. Doel was bedoeld om met name de voordelen van ‘digitaal’ toe te lichten. aarvoor liet een docent herkenbare voorbeelden zien en gaf hij uitleg over de diverse functies.

Directeur IT en Digitale Transformatie

Op 1 december start Paul de Kort in zijn nieuwe functie als directeur IT en Digitale Transformatie bij Philadelphia. Paul heeft inmiddels al 15 jaar ervaring in de zorg, met name in functies en projecten voor het realiseren van een goede IT-omgeving en op de transformatie van een organisatie met behulp van IT.

“Ik zie ernaar uit om samen met veel gemotiveerde collega’s te bouwen aan een betere ondersteuning van het zorgproces door gebruik te maken van technologie. Mijn aandachtsgebied is hierop altijd gericht (geweest). Om dit nu bij Philadelphia te mogen doen beschouw ik als een prachtige uitdaging!”, aldus De Kort.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.