Kort zorgnieuws: Digitaal jeugddossier, Neurstimulatoren, Website Bravis, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor antwoorden op Kamervragen met betrekking tot het stoppen met het digitaal jeugddossier en het op afstand bedienen van neurostimulatoren in Twente. Verder ook aandacht voor de inspraak van patiënten bij de ontwikkeling van de nieuwe website van het Bravis en het verpleegoproepsysteem van Ascom bij Hoogstraat Revalidatie.

Kamervragen stoppen digitaal jeugddossier

Staatssecretaris Van Ooijen van VWS heeft in een Kamerbrief (pdf) antwoord gegeven het besluit om te stoppen met het digitaal jeugddossier ondanks investering van miljoenen. Over dit besluit waren Kamervragen gesteld door SP-kamerleden Hijink en Leijten.

In de brief licht hij onder andere toe dat het besluit genomen is wegens een blijvend verschil van inzicht over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD met de leverancier. Hierdoor is een impasse ontstaan die geleid heeft tot het stoppen van de ontwikkeling van het digitaal dossier. Ook stelt de staatssecretaris dat het besluit geen impact heeft op de taakuitvoering van de JGZ in de betreffende regio’s (Hollands Noorden, regio Utrecht en Twente).

Neurostimulator op afstand

Acht patiënten met chronische pijn of de ziekte van Parkinson die bij het Medisch Spectrum Twente (MST) behandeld worden met een neurostimulator hoeven voor het aanpassen van deze behandeling nu niet meer altijd naar het ziekenhuis te rijden.

Sinds kort kunnen de zorgverleners van het MST de neurostimulator namelijk op afstand bedienen. Dat deze heeft volgens verpleegkundig specialisten Rian Wolters en Sharon van der Tuin veel voordelen: “Naar het ziekenhuis komen kan een grote belasting zijn als patiënten ver moeten rijden.”

Bravis panel betrokken bij nieuwe website

De website van het Bravis ziekenhuis wordt vernieuwd. Omdat de website met name gebruikt wordt door patiënten, heeft het ziekenhuis eind vorig jaar alle 360 leden van het Bravis panel via een enquête naar hun ervaringen gevraagd.

In december zijn vervolgens twaalf leden uitgenodigd om daar verder over te discussiëren. Die vorm van patiëntparticipatie heeft het ziekenhuis interessante inzichten opgeleverd. Die worden gebruikt om de nieuwe website te ontwerpen en in te richten.

Ascom verpleegoproepsysteem bij Hoogstraat

Hoogstraat Revalidatie heeft onlangs wederom gekozen voor het verpleegoproepsysteem van Ascom. Dat besluit is voortgekomen uit de wens naar een systeem voor meer maatwerk en een flexibele schil.

Het verpleegoproepsysteem van Ascom heeft, naast de basis alarmering, de mogelijkheid om extra en/of specifieke sensoren te integreren. Naast zorg op maat heeft het management van De Hoogstraat behoefte aan informatie over de zorgkwaliteit en zorgefficiëntie. Het nieuwe verpleegoproepsysteem maakt data beschikbaar en bruikbaar.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. maar check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.