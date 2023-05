Kort zorgnieuws: Digitale recepten; Plastic Waste; Waardegedreven zorg, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor digitale recepten bij het St. Jansdal, twee prijzen voor de waardegedreven zorg aanpak van Rijnstate en de succesvolle plastic afval reductie van het Flevoziekenhuis. Verder is er nog kort zorgnieuws over twee nieuwe leden voor de raad van bestuur en -toezicht bij het Máxima MC en het OLVG.

Digitale recepten bij St. Jansdal

Ziekenhuis St. Jansdal is toegetreden tot de zorginstellingen waar patiënten geen papieren recepten meer krijgen. Die worden nu digitaal naar de apotheek van de patiënt gestuurd. Het ziekenhuis heeft daarvoor meer dan zeventig apotheken in de regio van de locaties Harderwijk en Lelystad aangesloten. Die kunnen de recepten nu dus digitaal ontvangen.

Het verzenden van de recepten wordt uitgevoerd via een veilige verbinding zodat de (medische) gegevens van patiënten te allen tijde goed beschermd zijn. Patiënten kunnen zelf via het portaal MijnStJansdal hun voorkeur apotheek aangeven.

Waardegedreven zorg Rijnstate in de prijzen

De Waardegedreven zorg aanpak van Rijnstate heeft onlangs twee prijzen in de wacht gesleept. Tijdens het jaarlijkse Value-Based Health Care Prize event, ging het Rijnstate met zowel de Community Award als de Collaboration Excellence Award naar huis. Deze prijzen worden uitgereikt ter erkenning en beloning van initiatieven die innovatieve en waardegedreven zorg leveren.

“Deze prijs voelt als een mooie erkenning voor Rijnstate, voor teams die elke dag maximale waarde voor de patiënt leveren, maar vooral voor de patiënt. Het is het leveren van de beste zorg voor de patiënt waar we het uiteindelijk allemaal voor doen”, aldus Alexandra Fahrenkrog, programmamanager Waardegedreven zorg bij Rijnstate. “Het is een enorme stimulans dat onze manier van werken nationaal en internationaal als een goed voorbeeld wordt gezien”, vult Daniëlle Sikking, adviseur Waardegedreven zorg, aan.

Flevoziekenhuis stopt plastic waste

Het Flevoziekenhuis dingt nog mee naar de Stop Plastic Speld van 2023. Het ziekenhuis is een van de vier genomineerden die nog kans maakt op deze prijs. Met een plasticreductie van 75% in 2022 was het ziekenhuis koploper in Nederland. Daar blijft het echter niet bij want het Flevoziekenhuis heeft de ambitie om het plasticgebruik nog verder te reduceren.

Op 31 mei 2023 vindt de derde editie van het Stop Plastic Waste Event plaats, georganiseerd door de drie Rotaryclubs in Almere. Tijdens dit evenement in De Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad wordt door wethouder Maaike Veeningen de Stop Plastic Speld uitgereikt.

Nieuw RvB-lid Máxima MC

Met ingang van 1 mei is Mario Korte gestart als lid van de raad van bestuur van Máxima MC. Als lid raad van bestuur met een medisch profiel vormt hij samen met Marcel Visser en Carlijn de Ruijter de driehoofdige raad van bestuur. Voor zijn overstap naar het Máxima MC was Mario werkzaam in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht als medisch specialist en medisch manager. Daarnaast was hij sinds 2016 medeoprichter en bestuurder van Elyse Gorinchem, kliniek voor nierzorg.

“Máxima MC is echt een koploper als het gaat om waardegedreven zorg, innovatie en samenwerking in de regio. Ik kijk er enorm naar uit om samen met alle collega’s verder te bouwen aan deze en andere initiatieven”, aldus Mario.

Nieuw RvT-lid OLVG

Op 1 mei is Erik Swelheim toegetreden tot de raad van toezicht van OLVG. Naast deze bestuursfunctie is hij tevens financieel directeur bij KLM. “We zijn zeer verheugd dat Erik Swelheim onze raad van toezicht versterkt. Hij brengt een schat aan kennis en ervaring op het gebied van financiële bedrijfsvoering van grote en complexe organisaties met zich mee. Ook qua persoonlijkheid is Erik een mooie aanvulling op de andere leden van de raad van toezicht”, aldus Jan Kremer, voorzitter raad van toezicht van OLVG.

