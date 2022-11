Kort zorgnieuws: Digitalisering bij Anna; Slimme celtherapie van de TU/e, en meer

In het kort zorgnieuws deze week onder andere aandacht voor de digitalisering van de preoperatieve vragenlijst in het Anna, een slimme celtherapie van de TU/e die in de prijzen gevallen is en het congres ‘Digitale Toegang in de praktijk’.

Digitale vragenlijst Anna Ziekenhuis

Het Anna Ziekenhuis is gestart met het digitaliseren van de vragenlijst die patiënten voorafgaand aan een operatie of behandeling met verdoving moeten invullen. De digitale vragenlijst heeft meerdere voordelen. Uiteraard wordt veel papier bespaard. Het grootste voordeel is echter dat patiënten met de digitale versie van de lijst alleen nog maar de vragen te zien krijgen die voor hen van belang zijn.

De zogenoemde preoperatieve screening vragenlijst bevat vragen over medische voorgeschiedenis, zoals mogelijke eerdere operaties en medicijngebruik. Deze informatie is belangrijk voor de anesthesioloog. De antwoorden op de vragen helpen de anesthesioloog bepalen welke verdoving het beste past bij de betreffende patiënt, voor een zo veilig mogelijke operatie of behandeling.

Slimme cellen uit Eindhoven

Studenten van de TU/e hebben een slimme celtherapie ontwikkeld voor de behandeling van auto-immuunziekten, zoals ANCA-geassocieerde vasculitis, een chronische ontsteking in de bloedvaten. De therapie maakt gebruik van menselijke cellen. Die worden zo gemanipuleerd dat ze in staat zijn de antilichamen op te sporen en daar de ontstekingsremmer interleukine-10 (IL-10) toe te dienen.

Het team bestaat uit acht studenten Biomedical Engineering en één van Industrial Design. Zij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van de slimme celtherapie. Met hun uitvinding is het studententeam onlangs bij de Giant Jamboree in Parijs, een internationale competitie voor innovaties in de synthetische biologie, als eerste geëindigd.

Project UZI

Op 15 november wordt in de Jaarbeurs MeetUp (Beatrixgebouw) in Utrecht het congres ‘Digitale Toegang in de praktijk’ gehouden .Tijdens het evenement zullen experts Amber Blikslager en Bart Kerver van het project Toekomstbestendig maken, meer informatie delen over de vernieuwing van UZI-middelen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Waarom de huidige Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-middelen aan vernieuwing toe zijn;

Wat dit betekent voor zorgprofessionals en zorginstellingen;

Hoe kun je bij de uitwerking van de oplossing betrokken worden.

Digitale afspraakbevestiging Oogziekenhuis

Het Oogziekenhuis Rotterdam wil de afspraakbevestigingen voor patiënten zoveel mogelijk digitaal versturen. Door de digitalisering van de afspraakbevestiging bent u altijd verzekerd van de meest recente informatie over uw afspraak.

Daarom roept het ziekenhuis patiënten die hun e-mailadres nog niet hebben doorgegeven, of wanneer dat gewijzigd is, dit bij hun volgende bezoek te doen. Patiënten die geen mail kunnen of willen ontvangen, krijgen de afspraakbevestigingen uiteraard nog altijd op paper.

