Kort zorgnieuws; Duurzame doktersjassen; Laboratoriumdiagnostiek, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een intensieve samenwerking op het gebied van laboratoriumdiagnostiek, toegekende Matching Grants voor twee onderzoeken naar hartziekten en de verduurzaming van werkkleding in het Noordwest Ziekenhuis. Verder ook nog kort zorgnieuws over de nieuwe interim SG bij VWS en een nieuw bestuurslid bij Adelante.

Intensieve samenwerking laboratoriumdiagnostiek

Vijf ziekenhuizen, het Adrz, Amphia, Bravis, ETZ en ZorgSaam, hebben besloten intensief te gaan samenwerken op het gebied van de medische microbiologie, klinische chemie & hematologie en pathologie. Doelstelling is om de afdelingen voor laboratoriumdiagnostiek de komende jaren – uiterlijk 2028 – samen te voegen tot één nieuwe organisatie.

Doel van deze samenwerking is het kunnen blijven aanbieden, en toegankelijk houden – liefst dichtbij de patiënten, van de best mogelijke diagnostiek. “Door directe beschikbaarheid van de resultaten na slechts één keer materiaal afnemen, kunnen huisartsen en behandelend specialisten in ziekenhuizen snel, efficiënt en met betrouwbare gegevens de noodzakelijke behandeling starten”, zo stellen de vijf ziekenhuizen.

Matching Grants voor onderzoek naar hartziekten

De hartstichting heeft twee consortia, ARENA-PRIME en RECONNEXT, een Matching Grant toegekend voor onderzoek naar een erfelijke vorm van gedilateerde cardiomyopathie en voor onderzoek naar hartfalen door een stijve hartspier. ARENA-PRIME gaat voor het onderzoek naar gedilateerde cardiomyopathie samenwerken met HeartBeat.bio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in organoïden van het hart. Voor het onderzoek worden mini-hartjes gemaakt waarvan de cellen ook de ziekteveroorzakende mutatie hebben. De onderzoekers willen zo achterhalen wat de precieze onderliggende oorzaak is van de ziekte, bestaande ontwikkelde therapieën optimaliseren en nieuwe technologieën voor therapeutische toepassingen testen.

Hartfalen door een stijve hartspier kan veel verschillende oorzaken hebben en gaat vaak gepaard met chronische nierziekten. Het tweede consortium, RECONNEXT, doen onderzoek naar het mogelijke effect dat veroudering heeft op de functie van de bloedvaten en op het ziekteproces van nier-gerelateerd hartfalen. Samen met AstraZeneca gaan deze onderzoekers op zoek naar nieuwe behandelingen die de veroudering in de bloedvaten moet remmen.

Duurzame doktersjassen

Het Noordwest Ziekenhuis heeft, naar eigen zeggen als eerste ziekenhuis, de beslissing genomen om over te stappen op circulaire werkkleding. Dat betekent dat de traditionele witte ziekenhuiskleding, gemaakt van polyester en katoen, vervangen wordt door een duurzame variant.

De duurzame doktersjassen worden gemaakt van de innovatieve Retex-stof. Die stof bestaat voor 33% uit oude ziekenhuiskleding, 33% uit gerecycled polyester afkomstig van de afvalindustrie en PET-flessen, en 34% uit biologisch katoen. Op dit moment worden behalve de doktersjassen ook de labjassen, warmte jassen en de koksbuizen van deze stof gemaakt. Uiteindelijk wil het Noordwest Ziekenhuis alle dienstkleding van medewerkers verduurzamen.

Interim-secretaris-generaal VWS

Op 10 januari is Siebe Riedstra gestart als de nieuwe interim-secretaris-generaal bij het ministerie van VWS, een functie die sinds het vertrek van Marcelis Boereboom, vlak voor de Kerst, vacant was. Drs. Riedstra neemt deze functie waar voor de periode waarin gezocht wordt naar een definitieve opvolger. De vacature zal binnenkort open worden gesteld op de website van de Algemene Bestuursdienst.

Drs. S. (Siebe) Riedstra was in 2021 bij al eens voor een periode van enkele maanden interim-secretaris-generaal bij VWS. Daarvoor was hij secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Nieuw RvB-lid Adelante

Op 1 april treedt Ageeth Bijl aan als lid Raad van Bestuur bij Adelante. Zij zal samen met Henri Plagge het bestuur van Adelante vormen. Op dit moment is Ageeth nog in dienst bij Zuyderland waar zijn de functie van Directeur Care bekleed. “De missie, visie en de strategische koers van Adelante passen bij waar ik voor sta. Samen met collega’s en ketenpartners wil ik graag mede vorm geven aan de toekomst van de zorg, het speciaal onderwijs en de (arbeids)participatie in de regio”, vertelt Ageeth.

“We zijn verheugd dat Ageeth het bestuur komt versterken. Zij heeft een rijke ervaring in zowel de zorg als het onderwijs in diverse complexe, professionele organisaties. Ageeth is iemand die, vanuit een patiënten-, cliënten en leerlingenperspectief, tot afgewogen oordeelsvorming komt. Ze werkt al jaren in Limburg en kent het Limburgse zorg- en onderwijsnetwerk goed. Dit past uitstekend bij de meerjarenkoers van Adelante waarin samenwerken één van de centrale thema’s is”, aldus het Bestuur van Adelante.

