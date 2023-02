Kort zorgnieuws: E-learning ontregelaar; Subsidieregelingen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een e-learning van VWS en een subsidieronde van het programma [Ont]regel de zorg voor minder regeldruk in de zorg en een KIC-call voor onderzoek naar artrose. Verder ook nog kort zorgnieuws over de vertrekkende voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten en de nieuwe vice-voorzitter van Science Europe.

E-learning voor ontregelaars

Voor zorgprofessionals die meer tijd willen besteden aan de daadwerkelijke zorg voor patiënten en cliënten heeft VWS nu een e-learning en training tot ‘ontregelaar’. Daarin leren zij hoe regeldruk ontstaat en hoe die binnen een zorginstelling in de dagelijkse praktijk vermindert kan worden. Meer tijd voor patiënten en cliënten, wanneer ze minder tijd hoeven in te ruimen voor administratie, betekent voor zorgprofessionals doorgaans ook meer werkplezier.

De e-learning is ontwikkeld voor iedereen in de zorg die meer wil weten over het ontstaan en verminderen van regeldruk. De training neemt drie dagdelen in beslag en is bedoeld voor kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en zorgmedewerkers. De eerste training start 17 maart. Inschrijven voor de e-learning kan hier. Voor de training kunnen zorprofessionals zich vanaf maart hier aanmelden.

Nieuwe KIC-call van NWO

NWO heeft de KIC-call ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ gepubliceerd. In deze call werkt NWO samen met ReumaNederland. Zij beogen met behulp van onderzoeksresultaten een toekomst (streefdatum 2040) waarin artrose niet langer een chronische ziekte is.

Voor deze KIC-call is circa 3,1 miljoen euro beschikbaar. Op 14 maart 2023 staat de Matchmaking-bijeenkomst voor geïnteresseerden partijen gepland. De inschrijving is nu geopend. Kijk voor meer informatie op de pagina voor deze bijeenkomsten.

Subsidieronde voor minder regeldruk

Gedurende de maand maart kunnen apotheken en andere zorgaanbieders die aan de slag willen met het verminderen van de regeldruk een subsidieaanvraag indienen. Deze regeling maakt onderdeel uit van het overheidsprogramma [Ont]Regel de Zorg. Met de subsidie kunnen zorgaanbieders zaken als interne verantwoordingsprocessen, -protocollen en werkwijzen vereenvoudigen.

Verdeeld over drie subsidierondes stelt het ministerie van VWS hiervoor in totaal 9,5 miljoen euro beschikbaar. De hoogte van een subsidieaanvraag kan variëren van 25.000 tot 124.999 euro, en kan worden aangevraagd als er tenminste tien zorgverleners in de apotheek werken. Kijk voor alle voorwaarden op de site van [Ont]Regel de Zorg.

Voorzitter FMS zwaait af

Deze week heeft de Federatie Medisch Specialisten afscheid genomen van haar voorzitter, Peter Paul van Benthem. Hij is inmiddels opgevolgd door Piet-Hein Buiting. Tijdens zijn afscheidsspeech zei de scheidende voorzitter met trots terug te kunnen kijken op zijn periode bij de FMS.

“Kort na mijn aanstelling brak de COVID-crisis uit. Vrijwel onmiddellijk hebben we samen bepaald wat de rol en verantwoordelijkheid is van medisch specialisten. Op inhoud hebben we dokters met elkaar verbonden, het was medisch leiderschap in actie”, aldus Van Benthem.

Nieuwe vice-voorzitter Science Europe

De bestuursvoorzitter van NWO, Marcel Levi, is benoemd tot vice-voorzitter van Science Europe, het Europese samenwerkingsverband van onderzoeksfinanciers en uitvoerders. Hij was al lid van de Governing Board van Science Europe en volgt als vice-voorzitter nu Ángeles Gómez Borrego op.

“Ik ben vereerd dat ik de rol van een van de vice-voorzitters van Science Europe mag vervullen en ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s bij te dragen aan onderzoek en internationale samenwerking in Europa”, aldus Levi.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.