Kort zorgnieuws: Flashmob onderzoek; Pubquiz Digivaardigheden, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de Alert Online pubquiz van Digivaardig in de zorg, nieuwe radiologie apparatuur bij het IJsselland en een bijzonder onderzoek naar het herkennen van cognitieve stoornissen bij dertien ziekenhuizen.

Pubquiz digivaardigheden

Oktober is niet alleen de maand van het stoppen met roken, het is ook cybersecuritymaand. Digivaardig in de Zorg heeft speciaal voor deze gelegenheid de Alert Online pubquiz gemaakt waar onder andere ook zorgmedewerkers hun digitale vaardigheden met betrekking tot cybersecurity kunnen testen.

Aan bod komen onder andere onderwerpen als: Hoe bewaar je je wachtwoorden veilig? Wat weet jij van malware? Hoe veilig is een openbaar netwerk? De Alert Online pubquiz maakt op een ontspannen, leuke en interactieve manier veiligheidstopics bespreekbaar, waarin een “serieus” onderwerp op een speelse manier wordt gebracht.

Nieuwe radiologie apparatuur YSL

Op de afdeling Radiologie van het IJsselland Ziekenhuis (YSL) worden de drie Bucky kamers de komende periode van nieuwe radiologie apparatuur voorzien. Eerder deze maand werd daarmee gestart op de eerste Bucky kamer en nog voor het eind van deze maand was ook de kamer op de SEH al aan de beurt.

De nieuwe apparatuur is hard nodig en zeer welkom. Tijdens de werkzaamheden betekent het wel dat het YSL tijdelijk over minder capaciteit voor röntgenonderzoeken beschikt. Het ziekenhuis probeert de overlast voor patiënten zo veel mogelijk te voorkomen.

Flashmob onderzoek cognitieve stoornissen

Onderleiding van het UMCG is op Wereld Alzheimer Dag (21 september) in dertien ziekenhuizen een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de ziekenhuiszorg voor mensen met cognitieve stoornissen te verbeteren. Daarbij werd de zogenoemde flashmob methode gehanteerd. Dit betekende dat het onderzoek in de dertien ziekenhuizen op exact hetzelfde moment uitgevoerd werd.

Het onderzoek moet niet alleen een duidelijk overzicht geven van het aantal oudere ziekenhuispatiënten dat met een cognitieve stoornis kampt. Het moet er ook toe bijdragen dat artsen en verpleegkundigen dergelijke stoornissen beter leren herkennen.

Nieuwe directeur Kepler Vision

Gerben Noot is de nieuwe Operationeel Directeur bij Kepler Vision. Hij zal zich met name richten op het verder professionaliseren van de Kepler organisatie en de operationele processen van het bedrijf als geheel, om de groeiende klantenpopulatie te faciliteren. Daarvoor brengt hij meer dan 20 jaar ervaring in het verbeteren van de gezondheidszorg met IT mee.

Gerben werkte de afgelopen jaren als Senior Project Manager voor Healthcare IT bij Philips. “Het is een eer om bij Kepler Vision Technologies aan de slag te gaan als Operationeel Directeur. Kepler Vision’s Night Nurse is een geavanceerde en innovatieve oplossing voor zorgaanbieders die een groot aantal voordelen biedt aan patiënten die verder gaan dan waar zorginstellingen in het verleden genoegen mee hebben genomen”, aldus het kersverse directielid.

