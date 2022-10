Kort zorgnieuws: Helpdesk Digitale Zorg; LUMC klinisch partner Philips, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de Helpdesk Digitale Zorg van Gelderse Vallei, de toetreding van het LUMC tot het wereldwijde netwerk van klinische partners van Philips. Verder ook nog kort zorgnieuws over een nieuwe e-learning voor verloskundigen en de start van de KNMP Zorginnovatieprijs 2023.

Helpdesk digitale zorg in Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft deze week de Helpdesk Digitale Zorg, voor telefonische ondersteuning, en het MijnZGV-loket in het ziekenhuis geopend. Daar kunnen patiënten terecht met vragen over digitale zorg. Het MijnZGV-loket is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis, in het glazen kantoor achter de aanmeldzuilen.

De telefonische Helpdesk Digitale Zorg is van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (09:00 – 17:00 uur) te bereiken via 085-130 45 75. “Wij begrijpen dat het gebruik van digitale zorg en -hulpmiddelen niet voor iedereen eenvoudig zijn. Daarom helpen wij patiënten die bijvoorbeeld vragen hebben over MijnZGV, het inloggen met DigiD of het downloaden van de app graag goed op weg”, aldus Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur van Gelderse Vallei.

Samenwerking Philips en LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft zich aangesloten bij Philips’ wereldwijde netwerk van klinische partners om te onderzoeken hoe de spectrale detector angio CT-oplossing mogelijk nieuwe behandelingsmogelijkheden kan bieden en de patiëntenzorg kan verbeteren.

“Wij zijn enthousiast over de samenwerking bij het tot stand brengen van een innovatieve aanpak, die een doorslaggevende rol kan spelen bij de verbetering van de patiëntenzorg op het gebied van de interventionele oncologie,” zei Mark Burgmans, MD, hoofd van de afdeling interventionele radiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum.

E-learning Sociale verloskunde

De e-learning sociale verloskunde is door ZonMw ontwikkeld met als doel zorgprofessionals al vroeg in hun loopbaan te onderwijzen over bestaande verschillen in gezondheid op basis van sociaaleconomische status factoren. De e-learning voorziet in instrumenten om vroegtijdige screening op te zetten én om zorg toe te leiden, zodat ieder kind gelijke kansen heeft vanaf de start van het leven.

Wij hopen dat deze e-learning een aanleiding is voor toekomstig zorgprofessionals om de sociale kant van de geboortezorg te omarmen aan de start van hun loopbaan”, vertelt Jacky Lagendijk, projectleider van het project Sociale verloskunde in de praktijk.

KNMP Zorginnovatieprijs 2023

Apothekers kunnen zich vanaf deze maand aanmelden om mee te dingen naar de KNMP Zorginnovatieprijs 2023. Bijzondere zorginnovaties, initiatieven die de zorg in beweging krijgen en die toepasbaar zijn voor andere apothekers. Aanmeldingen kunnen tot en met 21 december 2022 worden ingediend.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten en andere suggesties, ook voor het kort zorgnieuws, kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.