Kort zorgnieuws: Medische topopleidingen; Subsidie pandemiebestrijding, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een nieuwe subsidieregeling voor een snellere ontwikkeling van geneesmiddelen bij en volgende pandemie en twee medische topopleidingen van de VU en UvA. Verder ook aandacht voor de nieuwe, voorlopige, Wmo rekentool en de vijfde opeenvolgende Website van het Jaar award voor Apotheek.nl

Innovatie pandemiebestrijding

Op 1 december is de subsidieregeling van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland ten behoeve van innovatie voor pandemiebestrijding opengesteld door VWS. De subsidieregeling is bedoeld om een snellere ontwikkeling van vaccins, en het naar de markt brengen daarvan, bij een volgende pandemie mogelijk te maken. In totaal is voor deze subsidieregeling een bedrag van 8 miljoen euro beschikbaar.

“In Nederland is veel kennisontwikkeling, maar deze kennis wordt nog niet altijd omgezet in resultaten. Daarom vindt het ministerie van VWS het belangrijk dat er voor kennisinstellingen en start-ups een subsidieregeling komt, zodat Nederland zo goed mogelijk voorbereid is op een eventuele nieuwe pandemie”, aldus VWS.

Medische topopleidingen VU en UvA

De bachelor Geneeskunde van de Faculteit der Geneeskunde VU en de bachelor Medische informatiekunde van de Faculteit der Geneeskunde UvA hebben opnieuw het predicaat ‘Topopleiding’ ontvangen. Dat blijkt uit de Keuzegids Universiteiten 2023.

Voor de bachelor Medische informatiekunde (UvA) is het de tweede keer dat het als Topopleiding geclassificeerd wordt. De Keuzegids typeert het bovendien als de beste universitaire ICT-opleiding van Nederland. Voor de bachelor Geneeskunde (VU) was het al de vijfde keer op rij dat ze het predicaat en kwaliteitszegel toegewezen kreeg. Daarmee staat deze opleiding boven aan de lijst van beste geneeskunde-opleidingen in Nederland.

Voorlopige rekentool Wmo

Sins deze week is de voorlopige ge-update rekentool Wmo individuele begeleiding 2023 beschikbaar. Deze rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s en sociale premies. Met de rekentool kunnen partijen op een transparante en eenvoudige manier kostprijzen in kaart brengen voor de Wmo-voorzieningen hulp bij het huishouden en individuele begeleiding, in lijn met de AMvB Reële prijs.

Het betreft nog wel een voorlopige versie van de rekentool, gebaseerd op de nu beschikbare informatie, zoals cao, de sociale lasten en verhoging van het minimum loon. Begin 2023 verschijnt de definitieve nieuwe versie van de rekentool voor dat jaar.

Apotheek.nl weer website v/h jaar

Voor de vijfde keer op rij is Apotheek.nl uitgeroepen tot Beste website van het Jaar in de categorie gezondheid. De initiatiefnemers van de website zijn uiteraard zeer in hun sas met deze award. Op Apotheek.nl staan ruim 1300 medicijnteksten in begrijpelijke taal, geschreven en gecontroleerd door apothekers. Daarnaast bevat de site ook teksten over het toepassen van medicijnen bij kinderen en een groot aantal instructievideo’s.

“Zonder onze leden hadden we dit niet mogelijk kunnen maken. De prijs is dan ook voor ons allemaal. Apotheek.nl is immers een samenwerking tussen verschillende partijen, niet in de laatste plaats met de KNMP-leden. Allemaal de vereende kracht van onze vereniging”, zegt KNMP-voorzitter Aris Prins.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.