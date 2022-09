Kort zorgnieuws: PGO Rivierenland; Toolkit valpreventie; Bestuurswisselingen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de aanstaande uitrol van de PGO-koppeling bij Ziekenhuis Rivierenland en de verlengde deadline voor de achtste subsidieronde voor Implementatie- en opschalingscoaching. Verder ook kort zorgnieuws over de digitale tools voor Valpreventieweek, het Medmij label voor Curasoft en enkele bestuurswisselingen.

PGO bij Ziekenhuis Rivierenland

Patiënten van het Ziekenhuis Rivierenland kunnen straks hun medische informatie raadplegen via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). Op 12 september is in het ziekenhuis de benodigde technische koppelingen hiervoor getoetst door een externe auditor. Het ziekenhuis doet mee aan het landelijke programma VIPP 5. Een van de doelen van dit programma is het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een PGO.

De eerste stap is dat patiënten via een technische koppeling informatie van Ziekenhuis Rivierenland kunnen inzien. Deze stap is nu succesvol afgerond. Als alles volgens planning verloopt dan worden de volgende stappen voor deze digitale voorziening eind juni 2023 afgerond. Vanaf dat voorjaar kan het ziekenhuis het gebruik van het PGO actief bij haar patiënten gaan promoten.

Implementatie- en opschalingscoaching

Op dit moment is er nog budget beschikbaar voor de achtste subsidieronde voor Implementatie- en opschalingscoaching. Daarom heeft ZonMw besloten de deadline voor het indienden van aanvragen met een week te verlengen naar 26 september.

ZomMw moedigt deze ronde met name zorgorganisaties in de verpleegzorg aan om aansluitend op het programma WOZO aan een aanvraag in te dienen.De oproep sluit wanneer het volledige budget is aangevraagd. We werken volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Op dit moment (23 september) is nog 19 procent van het totaalbudget voor deze ronde beschikbaar.

E-learnings valpreventieweek

Van 3 tot en met 9 oktober besteedt VeiligheidNL samen met landelijke partners, waaronder de KNMP, en lokale (zorg)professionals aandacht aan bewustwording en kennisverspreiding over valpreventie.

Apothekers kunnen tijdens de zogenoemde Valpreventieweek een toolkit gebruiken, podcasts beluisteren en e-learnings volgen over dit thema. De praktische toolkit gaat over het in gesprek gaan met ouderen over valrisico’s.

DVZA Medmij label voor Curasoft

Curasoft heeft als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) het MedMij-label behaald. Dit betekent dat in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar komen voor patiënten die een PGO gebruiken.

Curasoft levert online software ter ondersteuning van de informatiebehoefte, werkprocessen, planning, communicatie, dossiervorming en financiën van zowel grote als kleine zorgorganisaties. Curasoft kwalificeerde voor de gegevensdiensten 48. Basisgegevens zorg (BgZ) en 51. Documenten.

Bestuurswisselingen AUMC en Ikazia

Met ingang van 1 januari 2023 treeft drs. Henk Snapper toe tot de raad van bestuur van het Amsterdam UMC met de portefeuille bedrijfsvoering. Hij volgt Frida van den Maagdenberg op. Henk Snapper (49) is sinds 2013 lid raad van bestuur van het UMC Groningen met de portefeuille bedrijfsvoering en innovatie. Vanaf 2019 is hij tevens vicevoorzitter van de raad van bestuur UMC Groningen.

Op 14 september is Rik Riemens benoemd tot lid Raad van Bestuur ad interim bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Rik heeft na zijn studie internationale bedrijfseconomie, een lange ervaring als directeur/bestuurder in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. “Als interim lid van de Raad van Bestuur ga ik me richten op het doorlopend (financieel) gezond maken van Ikazia”, zegt Rik Riemens.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.