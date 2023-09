Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een leveringsovereenkomst tussen Siemens Healthineers en Noordwest Ziekenhuisgroep, de nominatie van een robotecho van het Reinier de Graaf en een app die mensen met een bipolaire stoornis kan ondersteunen.

Verder is er ook nog kort zorgnieuws over de komst van de nieuwe voorzitter van de RvB van de Nederlandse Zorgautoriteit en de aanstaande toetreding van een nieuw bestuurslid tot de RvB van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Overeenkomst Noordwest en Siemens

Siemens Healthineers gaat bij Noordwest Ziekenhuis meerdere hoogwaardige en ‘state of the art’ medische apparatuur voor medische beeldvorming leveren. Beide partijen hebben daartoe onlangs een overeenkomst getekend. Siemens Healtheneers levert onder andere meerdere CT-scanners, röntgen apparatuur voor de traumakamers, C-Bogen, mobielen röntgen apparatuur en een PET-CT. Bij de nieuwe apparatuur die geleverd wordt, zit ook een Naeotom Alpha photon-counting CT scan. Daarvan zijn er in Nederland nog maar een paar operationeel.

“Met deze investering in nieuwe apparatuur en technologie kunnen we nog betere zorg leveren aan onze patiënten, zowel op onze huidige afdelingen als straks in de nieuwbouw. Dit sluit naadloos aan op onze missie als topklinisch ziekenhuis: ‘Zorg voor elkaar'”, aldus Stefan Kroese, voorzitter van de raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep.

Robotecho genomineerd

De robotecho van cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf, is een van de tien genomineerde ‘beste ideeën’ voor de STZ-Innovatiechallenge. De ‘Grand Jury’ van de STZ-Innovatiechallenge bepaalt de uiteindelijke winnaar. De jury bestaat uit een aantal prominenten uit de zorgsector. De uitreiking vindt plaats op 12 oktober 2023.

“Echocardiografie vormt de hoeksteen van de cardiologie. Maar door een gebrek aan hoogopgeleide echolaboranten, cardiologen en door de zware fysieke belasting is er een tekort aan capaciteit voor hartecho’s. Dit levert dagelijkse frustraties op voor mij als cardioloog. Daarom zijn we samen met studenten van de TU Delft tot een prototype robot gekomen die zelfstandig hartecho’s kan maken bij patiënten. Zo kunnen we de cardiologische zorg in de toekomst beter, toegankelijker en betaalbaarder maken voor de hartpatiënt. Het is heel bijzonder dat dit initiatief nu kans maakt op deze prijs”, aldus een trotse Eelko.

App ondersteunt bij bipolaire stoornis

Bart Geerling, promovendus bij de Universiteit van Twente, ontwikkelde een app die mensen met een bipolaire stoornis helpt om stressvolle gebeurtenissen beter op te vangen. Met de app kunnen deze mensen oefeningen uit de positieve psychologie doen. Zo draagt de app bij aan het welbevinden van menen met een bipolaire stoornis. Donderdag 14 september verdedigde Geerling hij zijn promotieonderzoek.

De meeste van onze patiënten gebruikten al wel apps, maar deze zijn vooral gericht op het uitvoeren van activiteiten, het bieden van structuur en ontspanning. Naast de app WELLBE-BD maakte ik ook een monitoringsapplicatie die goed aansluit bij de behoefte van de patiënten”, vertelt Geerling.

PGO Revant met succes getoetst

De afgelopen weken werd Revant met succes getoetst op het behalen van alle technische eisen voor PGO’s. Inmiddels maakt al meer dan 5% van de revalidanten van Revant gebruik van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Zij kunnen via een PGO onder andere een kopie van de basisgegevens zorg, correspondentie én ingevulde vragenlijsten ophalen.

Daarnaast kunnen patiënten ook digitaal gegevens uitwisselen met andere (zorg)instellingen. De succesvolle toetsing betekent ook dat Revant technisch klaar is om wijzigingsverzoeken van revalidanten vanuit een PGO te ontvangen. Omdat de PGO’s nog in ontwikkeling zijn, is dat nog niet direct mogelijk.

Nieuwe bestuurder NZa

Met ingang van 1 januari 2024 wordt Geranne Engwirda de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij volgt Karina Raaijmakers op, die na het vertrek van Marian Kaljouw deze functie tijdelijk waarnam.

“Voor mij een enorme eer en kans om dit te mogen gaan doen. Met het team van de NZa wil ik graag een bijdrage gaan leveren aan het verbeteren en toegankelijk houden van de zorg. Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn tijd bij het Catharina Ziekenhuis en neem met pijn in mijn hart afscheid”, zegt Geranne.

RvB JBZ binnenkort weer compleet

Op 1 december 2023 treedt Tamara Kroll toe tot de raad van bestuur bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Vanaf dat moment is de RvB van het JBZ weer op volle sterke. Naas Tamara bestaat de RvB uit Relinde Weil (voorzitter) en Jules de Vet (ad interim).

“In het JBZ wordt al een aantal jaar gewerkt volgens het gedachtegoed van positieve gezondheid. Daarmee is een stevige basis gelegd als het gaat om het bieden van zorg die bij de wensen en behoeften van patiënten past. Ik kijk ernaar uit samen met mijn nieuwe collega’s in het JBZ en daarbuiten in ons netwerk de komende jaren samen te werken en zo de uitdagingen aan te gaan waar de zorg gezamenlijk voor staat”, aldus Tamara.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar [email protected].

