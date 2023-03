Kort zorgnieuws: Samenwerkingen; Kennisdeling; EuroMinnie prijs, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor Europa’s meest invloedrijke radiologie-onderzoeker, een uitbreiding van Mijn Martini en de verlengde samenwerking tussen VieCuri en Ascom. Verder ook nog nieuws over een samenwerking tussen de Politie en de SEH van het Groene Hart Ziekenhuis.

Prijs voor radiologieonderzoeker

Prof. dr. Wiro Niessen is onlangs uitgeroepen tot meest invloedrijke radiologie-onderzoeker van Europa. Basis voor zijn verkiezing vormt het werk dat hij verricht aan het Erasmus MC en de TU Delft. Begin maart zal Niessen in Wenen de bijbehorende EuroMinnie prijs 2023 in ontvangst nemen.

De prestigieuze prijs is toegekend voor het werk dat Niessen doet als hoogleraar Biomedische Beeldanalyse aan het Erasmus MC. Daar had hij de leiding over de Biomedical Imaging Group Rotterdam (BIGR). Daarnaast was hij ook werkzaam bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Door beelddata te combineren met andere informatiebronnen, zoals genetische data en klinische data, en gebruikmakend van AI-technieken, deed Niessen onderzoek naar bijvoorbeeld het beter en eerder kunnen vaststellen van ziekten en het ondersteunen van behandelkeuzes.

Afsprakeninformatie in Mijn Martini

Eind april kunnen alle patiënten die in behandeling zijn bij een van de poli’s in het Martini Ziekenhuis een een e-mail te ontvangen zodra er nieuwe informatie over hun afspraak klaar staat in het patiëntenportaal van het ziekenhuis, Mijn Martini. Een optie die nu al bij een aantal poli’s beschikbaar is.

Voor het kunnen ontvangen van de e-mail is het van belang dat patiënten hun e-mailadres in het patiëntportaal toevoegen en bij de optie contactvoorkeur in Mijn Martini op ‘digitaal’ staat. Behalve het ontvangen van afspraakbevestigingen biedt Mijn Martini nog meer voordelen. Zo kunnen patiënten veilig een vraag stellen aan een behandelend arts via e-consult, vragenlijsten thuis alvast invullen, uitslagen en medicatie inzien en het medisch dossier downloaden naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Samenwerking VieCuri en Ascom

Het VieCuri Medisch Centrum wil een toekomstbestendig verpleeg- (VOS) en medisch oproepsysteem (MOS) realiseren. Doel is een betrouwbare primaire zorgalarmering in het hele ziekenhuis. Daarbij gaat het om alarmering door patiënten en de geïntegreerde medische apparatuur aan het bed.

Om deze doelen te kunnen bereiken heeft het ziekenhuis besloten de samenwerking met Ascom uit te breiden. “VieCuri migreert het verpleegoproepsysteem naar een toekomstbestendige oplossing. De komende jaren zijn we hiermee in staat de wensen van het zorgpersoneel in te vullen, zonder dat zij moet wennen aan allerlei nieuwe apparatuur Dat was voor VieCuri een belangrijke motivatie om te kiezen voor Ascom”, aldus Rick Theelen, Projectleider VieCuri MC.

Kennisdeling Politie en SEH

De werkgebieden van de politie en het ziekenhuis kruisen elkaar nogal eens. En dan met name op de Spoedeisende Hulp. Daarom start eind februari een uitwisseling tussen de politie Eenheid Den Haag, basisteam Gouda en verpleegkundigen van de SEH van het Groene Hart Ziekenhuis. Met deze uitwisseling willen de organisaties kennis over elkaars werkzaamheden delen. Doel van die kennisdeling is het creëren van meer begrip voor elkaars werkzaamheden.

“Inzicht krijgen in elkaars keuken is naast leuk ook interessant. Het maakt de wederzijdse dilemma’s helder, maar het versterkt tegelijkertijd absoluut de onderlinge samenwerking“, zegt Peter Wijnen, teamchef bij de Politie Gouda. “Ik verwacht dat er wederzijds meer begrip zal ontstaan en dat draagt bij aan betere communicatie en een prettig contact”, vult Hans Koenis, teamleider SEH bij het Groene Hart Ziekenhuis daar aan toe.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. maar check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.