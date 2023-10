Kort zorgnieuws; Slimste ziekenhuizen; TR-bandje, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de nieuwe lijst met de 330 slimste ziekenhuizen van de wereld en Nederland en een verandering in de nazorg van hartkatheterisatie patiënten in het Reinier de Graaf. Verder ook nog kort zorgnieuws over een onderzoekscall van de KNMP voor het verbeteren van de farmaceutische zorg voor patiënten met hartfalen.

Slimste ziekenhuizen

Het Catharina Ziekenhuis is een van de negen Nederlandse ziekenhuizen die opgenomen zijn in de lijst van 330 slimste ziekenhuizen ter wereld. Die lijst, World’s Best Smart Hospitals 2024 is dit jaar voor de derde keer samengesteld door Newsweek en Statista. Op de lijst staan 330 ziekenhuizen (uit 28 landen) die zich onderscheiden op het gebied van slimme technologieën. Zoals zorg op afstand, digitale beeldvorming en de inzet van AI en robotica.

Het hoogst geplaatste Nederlandse ziekenhuis op de lijst is het Erasmus MC (49). Daarnaast heeft ook het Maastricht UMC+ een plekje in de top 100, op 84, weten te bemachtigen. Andere Nederlandse ziekenhuizen in de lijst zijn het Amsterdam UMC (104), UMC Utrecht (113), Catharina Ziekenhuis (227), JBZ (249), Radboud UMC (259), BovenIJ (277) en het LUMC (280). In de Top 10 van de lijst met slimste ziekenhuizen staan acht Amerikaanse zorginstellingen, met de Mayo Clinic op 1. Het Berijnse Charité Universiteitsziekenhuis is met een negende plek het ‘slimste’ Europese ziekenhuis.

Eerder naar huis na hartkatherisatie

Patiënten die voor een hartkatherisatie in het Reinier de Graaf ziekenhuis behandeld worden, kunnen dankzij een afstudeeronderzoek van hartfunctielaborant Maureen Wijnmaalen naar het TR-bandje nu eerder naar huis. In plaats van de gebruikelijke zes uur, hoeven zij nu namelijk nog maar drie uur op de Cardiologie verpleegafdeling te blijven. Het TR-bandje, dat met lucht gevuld is, wordt na de katherisatie om de pols van de patiënt bevestigd. De druk van het bandje zorgt ervoor dat de slagader dicht blijft.

“Voorheen bleven patiënten hiermee vrij lang op de verpleegafdeling. De verpleegkundigen lieten om de paar uur wat lucht uit het polsbandje lopen en bleven monitoren of de slagader dicht bleef. Totdat na mijn afstudeeronderzoek op dit onderwerp bleek dat we de luchtdruk in het TR-bandje eerder en met kortere tussenpozen konden terugbrengen. Dit betekent inmiddels dat patiënten na de ingreep nog maar drie uur op de verpleegafdeling hoeven te blijven”, aldus Maureen. Het betreffende bandje wordt ook al in een aantal andere ziekenhuizen gebruikt.

KNMP-onderzoekscall 2024-2027

De KNMP is gestart met de Onderzoekscall 2024-2027 voor het verbeteren van de farmaceutische zorg voor patiënten met hartfalen. Deze call is alleen bedoeld voor onderzoeksvoorstellen die antwoord geven op de onderzoeksvraag: ‘Wat is het effect van een door de apotheker gecoördineerde, gepersonaliseerde geneesmiddelenbegeleiding bij patiënten met hartfalen, die in de eerste lijn behandeld worden, op uitkomsten die de patiënt belangrijk vindt, en op kosten vanuit een maatschappelijk perspectief?’.

Voorstellen die in aanmerking komen moeten in een periode van maximaal vier jaar inzichten op te leveren over de effectiviteit van een nieuwe organisatie van farmaceutische zorg voor patiënten met hartfalen, waarbij eerste en tweede lijn nauw samenwerken. Deze inzichten leveren een blauwdruk op voor een soortgelijke aanpak bij andere ziektebeelden. Het indienen van onderzoeksvoorstellen voor deze call kan tot 1 december 2023.

