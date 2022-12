Kort zorgnieuws: Subsidies ZonMw en KWF; Nieuwe IC Treant, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de ZonMw financiering van twaalf onderzoeken waar het AUMC bij betrokken is en een KWF subsidie voor het PET trager-project van NoordWest. Verder ook nog kort zorgnieuws over de nieuwe IC die bij Treant gerealiseerd wordt en een transplantatie primeur in het UMCG.

ZonMW-financiering voor AUMC studies

Twaalf studies waar ook onderzoekers van het Amsterdam UMC betrokken zijn, hebben gemiddeld een financiering van 750.000 euro ontvangen van de ZonMw Open Competitie. De onderzoeken behelsen diverse onderwerpen, van de behandeling van een delirium tot het gedrag van tumorcellen bij hoofd-halskanker.

Het geld van de ZonMw Open Competitie wordt specifiek toegekend aan onderzoeken met een creatieve samenwerking tussen onderzoekers uit twee of meerdere vakgebieden. Een samenwerking die moet leiden tot grensverleggende wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek.

KWF subsidie voor PET tracer-project

Een project van Noordwest Cyclotron B.V. en samenwerkende ziekenhuizen heef bijna 7 ton subsidie ontvangen van KWF Kankerbestrijding. Het geld is bedoeld voor het verder testen en onderzoeken van de nieuwe Fluor-18-Fapi stof die is ontwikkeld om betere PET/CT scans te maken.

Met een FAPI PET/CT-scan kunnen tumoren op een andere manier, en gevoeliger, in beeld gebracht worden. Ook als ze heel moeilijk te zien zijn op standaard scans. Deze scan maakt niet de kwaadaardige cellen zelf zichtbaar, maar detecteert specifieke cellen in het tumorstroma, het weefsel met normale cellen dat tussen de groeiende tumorcellen zit en de tumor stevigheid geeft en helpt met groeien.

Nieuwe IC voor Treant

Treant krijgt een nieuwe, gemoderniseerde, Intensive Care afdeling. De bouw daarvan start begin 2023 en eenmaal gereed bestaat het nieuwe IC-complex uit zestien up-to-date eenpersoonskamers met veel privacy en rust voor de patiënt. De nieuwe IC wordt gerealiseerd op de huidige plek binnen ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Tijdens de verbouwing verhuist de IC tijdelijk naar een ander deel van het ziekenhuis.

Treant verwacht dat de bouw in total zo’n negen maanden zal duren. Het huidige aantal bedden blijft tijdens de bouw grotendeels beschikbaar om zo patiënten in de regio te kunnen blijven helpen.

Gecombineerde hart-lever transplantatie

In het UMCG is onlangs voor het eerst in Nederland een zogenoemde gecombineerde hart-lever transplantatie, met succes, uitgevoerd. Een groot team van hartchirurgen, leverchirurgen en andere specialisten voerde de unieke transplantatie, die in totaal bijna 24 uur duurde, uit. De patiënte maakt het inmiddels goed en is gestart met haar revalidatie.

Dat deze bijzondere transplantatie juist in het UMCG plaatsvond is geen toeval. Het centrum voor congenitale hartafwijkingen (CCH) van het UMCG heeft al meer dan 75 jaar ervaring met de zorg voor hartpatiënten die vaak van jongs af aan tot op volwassen leeftijd onder behandeling van het UMCG zijn. Daarnaast is het UMCG hét transplantatiecentrum van Nederland voor volwassenen en kinderen met een zeer succesvol levertransplantatieprogramma.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. maar check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.

We wensen u allen een prettige jaarwisseling toe en een gezond 2023!